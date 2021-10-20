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Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты

12:21:2810/20/2021
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Он не исключил, что нерабочие дни придется продлить и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября, а где-то продлить и после 7 ноября.

Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 20 октября объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. Зарплата должна сохраниться, уточнил российский лидер.

-Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии, — заявил глава государства.

Он не исключил, что нерабочие дни придется продлить и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября, а где-то продлить и после 7 ноября. Это дается на откуп губернаторов и зависит от эпидобстановки с коронавирусом в конкретном субъекте РФ.

С такой инициативой на совещании к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Он аргументировал: прошлогодний опыт показал эффективность подобных мер.

-Действительно, решения эти непростые, сложные, но вынужденные и необходимые, — оценил премьер. По его словам, нагрузка на систему здравоохранения увеличивается и в этой ситуации надо действовать на опережение.

Кроме того, Мишустин поручил своему заму Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову разработать новые меры поддержки бизнеса из-за объявления нерабочей недели.

Голикова также выступила за введение самоизоляции для непривитых пенсионеров и временный перевод таких сотрудников на удаленку.

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