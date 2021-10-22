Голикова: Ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в 14 российских регионах

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю, с 15 по 22 октября, серьезно осложнилась в 14 регионах России, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова
По ее словам, речь идет об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Ранее в списке неблагополучных находились 7 субъектов РФ.
Голикова призвала отложить поездки в эти регионы, а при планировании отдыха в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф, где отражается уровень опасности территорий.
Красный цвет означает высокую степень заражений или низкий уровень вакцинации. Зеленый сигнализирует о стабильной коронавирусной обстановке. Сейчас на карте России нет ни одного зеленого субъекта.