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Голикова: Ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в 14 российских регионах

3:22:3010/22/2021
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Она призвала при планировании отдыха в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф, где отражается уровень опасности территорий. 

Вице-премьер Татьяна Голикова
Татьяна Голикова заявила, что в стране ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Фото: Кремлин.ру

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю, с 15 по 22 октября, серьезно осложнилась в 14 регионах России, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова

По ее словам, речь идет об Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Ранее в списке неблагополучных находились 7 субъектов РФ.

Голикова призвала отложить поездки в эти регионы, а при планировании отдыха в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф, где отражается уровень опасности территорий.

Красный цвет означает высокую степень заражений или низкий уровень вакцинации. Зеленый сигнализирует о стабильной коронавирусной обстановке. Сейчас на карте России нет ни одного зеленого субъекта.

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