Признаки коронавируса осенью 2021 года: как на симптомах отразилась мутация вируса

Осень 2021 года число заболевших коронавирусом в России перешагнуло за 8 миллионов. Очередная волна оказалась самой многочисленной и заразной. Суточная заболеваемость ежедневно бьёт собственный рекорд. На 22 октября только зарегистрированных случаев было 37 141, и кто знает, сколько их на самом деле?
В начале пандемии заподозрить коронавирус было не так уж сложно. Его симптомы складывались в характерную картину из сухого кашля, слабости и потери обоняния. Однако появление новых штаммов заставило расширить список замаскированных под ОРВИ признаков. Из-за них пациент узнаёт о коронавирусе слишком поздно, поняв, что лёгкие уже поражены. Разберёмся, как заболевание проявляет себя этой осенью.
Опасный приспособленец.С лета особенно заразный и богатый на осложнения штамм «Дельта» вытеснял ранние версии коронавируса. В начале октября руководство России признало, что 97% заболевших инфицировались именно индийским штаммом.
Вирус продолжал мутировать, и в последней декаде октября в стране заговорили о AY.4.2 – дочерней линии «Дельты». Предварительные оценки экспертов говорят о росте заразности на 15%. А это значит, что каждый подхвативший AY.4.2 способен инфицировать порядка 9-ти человек.
Уберечься от коронавируса может только вакцинация. Например, эффективность «Спутника V» по отношению к штамму «Дельта» упала совсем незначительно. Стало вероятнее заразиться, но привитый организм легко справится с заболеванием.
Набор симптомов.Очередные мутации увеличили скорость проникновения коронавируса в организм и улучшили его сцепление с белковыми рецепторами. В результате иммунитету стало сложнее победить его. Штамм «Дельта» задерживается в организме до 14-ти суток, в то время как старые варианты выводились к 7-му дню.
Признаком вируса была и остаётся высокая температуры. Обычно лихорадка наступает резко, со значений в 38 градусов. Раньше такое начало отличало грипп, но в этом сезоне коронавирус его вытеснил.
Почти половина заражений «Дельтой» никак не влияет на ощущение запахов. Зато сильный насморк и отёк слизистой носа вызвать может. Из-за этого коронавирус можно перепутать с простудой.
Боль и першение в горле, конъюнктивит, ощущение заложенности в ушах – новые спутники коронавируса. Нередко заражённый испытывает боль и ломоту в мышцах, выкручивание в суставах. Это значит, что иммунитет нещадно атакует вирус, не щадя организм.
Попадание «Дельты» в желудочно-кишечный тракт превращает его в поле боя. Тошнота, диспепсия, диарея и рвота иногда напоминают отравление. Важно следить за состоянием, чтобы вызвать врача вовремя. Только результат ПЦР позволит судить – коронавирус это или нет.