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Как получить пенсию за умершего родственника, ответили в Пенсионном фонде

5:48:4110/24/2021
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За умершего дедушку можно получить последнюю пенсию. Полгода после смерти ждать не обязательно.

Последнюю пенсию за умершего родственника смогут получить наследники. Фото: Pixabay

Родственники умершего пенсионера могут получить недополученную им пенсию за последний месяц. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в Пенсионном фонде России.

В ведомстве посоветовали не дожидаться полугода в момента смерти родственника и обратиться в ПФР для того, чтобы получить месячную выплату за родственника. Для оформления выплаты необходимо предоставить документы (паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании и документы о родственных отношениях с умершим).

Данная возможность предоставляется детям, внукам, братьям, сестрам, супруге или супругу, родителям, а также бабушкам и дедушкам умершего. В то же время в ПФР отметили, что по истечение шести месяцев в соответствии с Гражданским кодексом пенсия также будет начислена при обращении родственников, которые не включены в перечисленный список.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что получение пенсии в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будет производиться по графику. Период нерабочих дней коснется только клиентских служб, а перечисление денег и доставка будут проводиться регулярно.

При этом необходимо учитывать, что на «Почте России» 4 ноября будет выходным днем, 3 ноября работа сотрудников сокращена на час, а 5 ноября - режим по субботнему дню.

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