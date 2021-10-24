Как получить пенсию за умершего родственника, ответили в Пенсионном фонде

Родственники умершего пенсионера могут получить недополученную им пенсию за последний месяц. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в Пенсионном фонде России.
В ведомстве посоветовали не дожидаться полугода в момента смерти родственника и обратиться в ПФР для того, чтобы получить месячную выплату за родственника. Для оформления выплаты необходимо предоставить документы (паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании и документы о родственных отношениях с умершим).
Данная возможность предоставляется детям, внукам, братьям, сестрам, супруге или супругу, родителям, а также бабушкам и дедушкам умершего. В то же время в ПФР отметили, что по истечение шести месяцев в соответствии с Гражданским кодексом пенсия также будет начислена при обращении родственников, которые не включены в перечисленный список.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что получение пенсии в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будет производиться по графику. Период нерабочих дней коснется только клиентских служб, а перечисление денег и доставка будут проводиться регулярно.
При этом необходимо учитывать, что на «Почте России» 4 ноября будет выходным днем, 3 ноября работа сотрудников сокращена на час, а 5 ноября - режим по субботнему дню.