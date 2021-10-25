Магнитные бури с 1 по 7 ноября 2021 года: точные даты и время мощных ударов в первую неделю последнего месяца осени

Очередной поток геоударов придется на начало следующего месяца: с 1 по 7 ноября. Очередная сильная магнитная буря пройдет в период официальных выходных, и геоудары могут потревожить ваш запланированный отдых. Если вы на постоянной основе страдаете от них, то вам знакомы такие симптомы, как головная боль, упадок сил, отсутствие желания что-либо делать, грустное и раздраженное настроение.
Большой всплеск магнитной энергии придется на 2 ноября, а также на 6 число месяца. Между этими днями буря будет заметна не так сильно, и общие симптомы обострятся не так явно. Под конец первой недели последнего месяца осени поток и сила геоударов постепенно спадет, и буря закончится примерно к 10 ноября.
Избежать этого невозможно, и особенно это касается всех метеопатов, но есть возможность смягчить симптомы, придерживаясь нескольких правил и рекомендаций. Благодаря тому, что именно в период самой сильной за последний и следующий месяцы бури президент Российской Федерации Владимир Путин объявил выходные для всей страны, вам не придется мучить себя излишним объемом работы. Вам не придется участвовать в серьезных переговорах, заключать важные контракты, начинать крупные проекты. Тем не менее, постарайтесь ограничить себя от всех подобных действий на этот период.
Чаще проводите время наедине с собой, а не с друзьями, семьей и коллегами. Особенно это касается вечеринок, шумных встреч и других мероприятий. Лучше всего отложить эти дела на потом и со свежей головой, с хорошим настроением посетить своих близких после очередных геоударов.
Больше проводите времени на свежем воздухе, проветривайте свое помещение и делайте все, чтобы ваш головной мозг насыщался кислородом. Это напрямую влияет на улучшение состояния вашего здоровья, как и рацион вашего питания и вредные привычки. Откажитесь от курения, алкоголя и вредной еды хотя бы на промежуток с 1 по 7 ноября.
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