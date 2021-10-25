Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитные бури с 1 по 7 ноября 2021 года: точные даты и время мощных ударов в первую неделю последнего месяца осени

9:00:2010/25/2021
0

Магнитные бури всегда атаковали метеочувствительных людей, и это произойдет и в начале ноября.

Для того, чтобы заранее подготовиться к магнитной буре, нужно знать их точное время. Фото: Pixabay
Для того, чтобы заранее подготовиться к магнитной буре, нужно знать их точное время. Фото: Pixabay

Очередной поток геоударов придется на начало следующего месяца: с 1 по 7 ноября. Очередная сильная магнитная буря пройдет в период официальных выходных, и геоудары могут потревожить ваш запланированный отдых. Если вы на постоянной основе страдаете от них, то вам знакомы такие симптомы, как головная боль, упадок сил, отсутствие желания что-либо делать, грустное и раздраженное настроение.

Большой всплеск магнитной энергии придется на 2 ноября, а также на 6 число месяца. Между этими днями буря будет заметна не так сильно, и общие симптомы обострятся не так явно. Под конец первой недели последнего месяца осени поток и сила геоударов постепенно спадет, и буря закончится примерно к 10 ноября.

Избежать этого невозможно, и особенно это касается всех метеопатов, но есть возможность смягчить симптомы, придерживаясь нескольких правил и рекомендаций. Благодаря тому, что именно в период самой сильной за последний и следующий месяцы бури президент Российской Федерации Владимир Путин объявил выходные для всей страны, вам не придется мучить себя излишним объемом работы. Вам не придется участвовать в серьезных переговорах, заключать важные контракты, начинать крупные проекты. Тем не менее, постарайтесь ограничить себя от всех подобных действий на этот период.

Чаще проводите время наедине с собой, а не с друзьями, семьей и коллегами. Особенно это касается вечеринок, шумных встреч и других мероприятий. Лучше всего отложить эти дела на потом и со свежей головой, с хорошим настроением посетить своих близких после очередных геоударов.

Больше проводите времени на свежем воздухе, проветривайте свое помещение и делайте все, чтобы ваш головной мозг насыщался кислородом. Это напрямую влияет на улучшение состояния вашего здоровья, как и рацион вашего питания и вредные привычки. Откажитесь от курения, алкоголя и вредной еды хотя бы на промежуток с 1 по 7 ноября.

Напомним, что в ночь с 31 октября на 1 ноября произойдет Велесова ночь. О том, как правильно исполнить заговор на скорое замужество, читайте подробнее в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
метеопатыгеоударымагнитные бури - 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие симптомы проявляются у вас во время магнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске мэр Евгений Шестернин отменил постановление об аккредитации СМИ
9:02:42 10/25/2021
В Бердске мэр Евгений Шестернин отменил постановление об аккредитации СМИ
Владимир Путин поручил прекратить работу ресторанов и баров в ночное время
9:02:03 10/25/2021
Владимир Путин поручил прекратить работу ресторанов и баров в ночное время
Магнитные бури с 1 по 7 ноября 2021 года: точные даты и время мощных ударов в первую неделю последнего месяца осени
9:00:20 10/25/2021
Магнитные бури с 1 по 7 ноября 2021 года: точные даты и время мощных ударов в первую неделю последнего месяца осени
Роспотребнадзор опубликовал первые фото «дельта»-штамма коронавируса
8:36:19 10/25/2021
Роспотребнадзор опубликовал первые фото «дельта»-штамма коронавируса
БердскСмерть от вакцинации против коронавируса: Как получить выплату от Минздрава в 10 000 рублей
8:35:41 10/25/2021
Смерть от вакцинации против коронавируса: Как получить выплату от Минздрава в 10 000 рублей
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров отказался обжаловать свой арест
8:28:51 10/25/2021
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров отказался обжаловать свой арест
В сети появилось видео задержания фанатов «Спартака» после матча
8:22:45 10/25/2021
В сети появилось видео задержания фанатов «Спартака» после матча
БердскВ Бердске из-за коронавируса закрыты 38 групп в детсадах и 68 классов в школах
8:14:53 10/25/2021
В Бердске из-за коронавируса закрыты 38 групп в детсадах и 68 классов в школах
В Вологде убийца 9-летней школьницы оставила на стене страшное послание
8:04:45 10/25/2021
В Вологде убийца 9-летней школьницы оставила на стене страшное послание
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
7:49:14 10/25/2021
В Москве пропала актриса Светлана Светличная