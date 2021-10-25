Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В чем встречать Новый 2022 год: какой стиль любит Год Тигра?

11:00:4010/25/2021
0

Подготовку к Новому 2022 году нужно начинать заранее и уже сейчас решить, во что вы будете одеты.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Фото: Pixabay
Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Фото: Pixabay

При подготовке к Новому году, надо всегда учитывать то, что любит талисман по Восточному календарю. Грядущий 2022 год будет годом Тигра, и уже сейчас нужно решить не только то, что подарить всем родным и близким, как накрыть стол, но и то, какую одежду надеть в новогоднюю ночь. Это делается для того, чтобы привлечь к себе удачу, но делать это стоит внимательно. Необходимо полностью изучить, что любит и что не любит символ будущего года.

2022 год будет годом Голубого или Черного Водяного Тигра, ему будут покровительствовать Дерево и Вода. Это означает, что грядущий год будет удачным для тех, кто будет сам добиваться успеха и прикладывать достаточное количество сил, а также тех, кто хочет улучшить самовыражение. Начать делать это стоит с самого первого дня.

Для встречи Нового Года подойдут оттенки водной стихии: голубые, бирюзовые, аквамариновые оттенки, а также синие и темно-синие цвета. Для выражения стихии Дерева вы можете приобрести коричневые и зеленые цвета. Так как тигр живет в саванне, то подойдут молочные, песчаные, молочные и кофейные оттенки. Золотые и серебристые оттенки привлекут богатство и удачу.

Тигр — спокойное животное со строптивым характером, поэтому, подбирая фасон одежды, вам нужно учитывать, что лучше всего надеть скромный, невычурный наряд. Тем не менее, стоит подобрать такую одежду, которая будет подчеркивать достоинства вашей фигуры и тела и скрывать все недостатки. Нельзя забывать о том, что обязательно нужно быть самим собой, и главное — получить расположение Тигра, который не будет строгим к вашему внешнему виду.

Вы должны выглядеть естественно. Поэтому лучше всего подобрать умеренный и консервативный наряд, не используя лишние элементы и не перегружая свой образ. Не ударяйтесь в классику, но и не надевайте первое, что попадется вам под руку из повседневного гардероба.

Напомним, что астрологи опубликовали Восточный гороскоп на грядущий 2022 год. О том, что ждет представителя каждого знака Зодиака, читайте подробнее в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
что надетьгод тиграновый год 2022
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как долго вы выбираете одежду на Новый Год?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин приказал закрыть общепит и развлечения на ночь по всей России
11:03:43 10/25/2021
Путин приказал закрыть общепит и развлечения на ночь по всей России
В чем встречать Новый 2022 год: какой стиль любит Год Тигра?
11:00:40 10/25/2021
В чем встречать Новый 2022 год: какой стиль любит Год Тигра?
Талибы* отреагировали на намерения Путина убрать их из перечня террористических организаций
10:52:33 10/25/2021
Талибы* отреагировали на намерения Путина убрать их из перечня террористических организаций
В Рязанской области простились с погибшими во время взрыва на пороховом заводе
10:43:31 10/25/2021
В Рязанской области простились с погибшими во время взрыва на пороховом заводе
В Саратове юноша запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского
10:28:37 10/25/2021
В Саратове юноша запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского
В Москве автомобиль снес газетный киоск и врезался в ресторан Osteriа Mario
10:13:13 10/25/2021
В Москве автомобиль снес газетный киоск и врезался в ресторан Osteriа Mario
В Новосибирске хоккеист Константин Гнездилов скончался сразу после матча на стадионе СКА
10:03:17 10/25/2021
В Новосибирске хоккеист Константин Гнездилов скончался сразу после матча на стадионе СКА
В Москве двоих человек подстрелили в сауне
9:53:39 10/25/2021
В Москве двоих человек подстрелили в сауне
БердскСкандальный остров Огуречный под Бердском: Почему экс-глава Искитимского района Олег Лагода продал землю на реке Бердь за 10 млн рублей и что на ней происходит осенью 2021 года
9:44:04 10/25/2021
Скандальный остров Огуречный под Бердском: Почему экс-глава Искитимского района Олег Лагода продал землю на реке Бердь за 10 млн рублей и что на ней происходит осенью 2021 года
Самолет развалился на части: выяснились страшные подробности крушения самолета в Подмосковье
9:38:19 10/25/2021
Самолет развалился на части: выяснились страшные подробности крушения самолета в Подмосковье