В чем встречать Новый 2022 год: какой стиль любит Год Тигра?

При подготовке к Новому году, надо всегда учитывать то, что любит талисман по Восточному календарю. Грядущий 2022 год будет годом Тигра, и уже сейчас нужно решить не только то, что подарить всем родным и близким, как накрыть стол, но и то, какую одежду надеть в новогоднюю ночь. Это делается для того, чтобы привлечь к себе удачу, но делать это стоит внимательно. Необходимо полностью изучить, что любит и что не любит символ будущего года.
2022 год будет годом Голубого или Черного Водяного Тигра, ему будут покровительствовать Дерево и Вода. Это означает, что грядущий год будет удачным для тех, кто будет сам добиваться успеха и прикладывать достаточное количество сил, а также тех, кто хочет улучшить самовыражение. Начать делать это стоит с самого первого дня.
Для встречи Нового Года подойдут оттенки водной стихии: голубые, бирюзовые, аквамариновые оттенки, а также синие и темно-синие цвета. Для выражения стихии Дерева вы можете приобрести коричневые и зеленые цвета. Так как тигр живет в саванне, то подойдут молочные, песчаные, молочные и кофейные оттенки. Золотые и серебристые оттенки привлекут богатство и удачу.
Тигр — спокойное животное со строптивым характером, поэтому, подбирая фасон одежды, вам нужно учитывать, что лучше всего надеть скромный, невычурный наряд. Тем не менее, стоит подобрать такую одежду, которая будет подчеркивать достоинства вашей фигуры и тела и скрывать все недостатки. Нельзя забывать о том, что обязательно нужно быть самим собой, и главное — получить расположение Тигра, который не будет строгим к вашему внешнему виду.
Вы должны выглядеть естественно. Поэтому лучше всего подобрать умеренный и консервативный наряд, не используя лишние элементы и не перегружая свой образ. Не ударяйтесь в классику, но и не надевайте первое, что попадется вам под руку из повседневного гардероба.
Напомним, что астрологи опубликовали Восточный гороскоп на грядущий 2022 год. О том, что ждет представителя каждого знака Зодиака, читайте подробнее в нашем материале.