Где можно будет увидеть звездопад Северные Тауриды с 11 на 12 ноября 2021 года?

Звездный поток Северных Таурид — одни из красивейших ежегодных астрономических явлений. Традиционно оно начинается 7 сентября и продолжается вплоть до 10 декабря. Однако пик этого метеорного потока приходится на 12 и 13 ноября. В это время можно увидеть максимум ярких метеоров, примерно до 15 в час.
По своей природе поток Северных Таурид не похож на знаменитые Персеиды или декабрьские Геминиды. Тауриды представляют собой несколько маленьких метеорных потоков, находящихся поблизости друг от друга. Длительность каждого из этих потоков разная, поэтому Северные Тауриды и являются таким продолжительным астрономическим явлением. Однако следует заметить, что все эти метеорные потоки являются частичками известной кометы Энке. При движении орбита Земли пересекается с орбитой кометы Энке и мы видим метеоры, сгорающие в атмосфере на расстоянии примерно 80 километров от земной поверхности.
В ноябре 2021 года наблюдать Северные Тауриды будет сложно, потому что одновременно со звездным потоком на небе будет царствовать полнолуние. Это астрономическое явление будет мешать хорошему рассмотрению летящих метеоров, но часть из них все равно можно будет заметить на ночном небе. Чтобы обеспечить себе хороший обзор на звездные потоки, необходимо разместиться в темном месте, желательно за городом, где количество искусственных источников света минимально.
Напомним, что 5 ноября 2021 года состоится еще одно астрономическое явление — Новолуние. Узнать, как оно повлияет на знаки зодиака, вы сможете в нашем материале.