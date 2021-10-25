Новолуние в ноябре 2021: точное время на юную луну 5 ноября. Что запрещено и как правильно загадать желание?

В уходящем 2021 году осталось все два Новолуния: 5 ноября и 4 декабря. В следующем месяце это случится в 00:14 по московскому времени. Это происходит примерно раз в месяц, и каждый из этих разов становится особенным для каждого из нас. Ни для кого не секрет, что Луна напрямую влияет на нас, поэтому в дату Новолуния важно сделать то, что вы не делаете обычно.
Новолуние очень часто негативно влияет на состояние человека, так как именно в эти даты возникают апатия, раздражительность, страхи и ухудшение настроения. В связи с этим, существует целый ряд запретов и рекомендаций для избежания потенциальных проблем, с которыми вы можете столкнуться в будущем.
Не беритесь за серьезные дела, не начинайте новые проекты, не перегружайте свой организм, избегайте конфликтов. Одним словом, будьте всегда начеку, контролируйте ситуацию, не давайте волю эмоциям. Помните о том, что вас будут окружать провокационные ситуации, которые нужно стараться избегать.
Тем не менее, этот день идеально подходит для многих действий на удачу в связи с потоком энергии от Небесного тела. Так, существует действенный обряд на загадывание желания. Стоит отметить, что он имеет несколько правил и требует серьезной подготовки. Во-первых, вам необходимо избавиться от всех ненужных вещей, мусора и старых предметов. Во-вторых, уберитесь дома, проведите влажную удобрку, проветрите помещение. Если есть возможность, то окурите помещение с помощью ароматических свечей или благовония. В-третьих, приведите в порядок и самого себя: помойтесь, побрейтесь и подстригитесь.
Для обряда необходимо ночью зажечь свечу и загадать желание. Вам необходимо сделать это не просто с помощью двух-трех фраз, а постараться полностью представить это у себя в голове, подумать о том, какие эмоции это вызовет и как повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Если сделаете все так, то ваше желание обязательно исполнится в течение месяца.
Напомним, что в нашем материале вы можете узнать о том, как Новолуние повлияет на каждый из знаков Зодиака.