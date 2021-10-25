В Бердске жители поселка Борового в ужасе от маршрута №17 и затянувшегося ремонта ул. Черемушной: «На работу теперь пешком от Борового до Торгового?»

Жители Бердска в ужасе от долгого ремонта ул. Черемушной. Как рассказали «Курьер.Среда» горожане, в связи с ремонтом остается открытым вопрос о работе общественного транспорта. В частности, жителей города интересует движение маршрутки №17.
- На работу теперь пешком от Борового до Торгового? - возмутилась одна из бердчанок.
Начальник транспортного отдела Надежда Нятина подтвердила редакции, что в связи с ремонтом улицы Черемушной, изменилось движение маршрутки №17.
- Данная маршрутка едет с Рогачева на Боровую. И на Зеленую Рощу, и на БЭМЗ,- отметила Надежда Валерьевна.
Также стало известно, что в настоящее время на маршрутках и автобусах расположен указатель о следовании маршрута до БЭМЗа.
Впрочем, до каких пор продлятся временные изменения в схеме движения бердского транспорта, Надежда Нятина, сославшись на заместителя главы администрации Захарова, сказала, что подождать нужно еще неделю. Ремонт улицы Черемушной завершится уже скоро.
Напомним, что ранее сообщалось об изменении в схеме движения муниципального транспорта. Согласно изменениям, пассажиров тоже сейчас забирают с ближайших остановок: Космической, поселка Борового, Зеленой Рощи и Лунной.