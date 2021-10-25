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В Бердске жители поселка Борового в ужасе от маршрута №17 и затянувшегося ремонта ул. Черемушной: «На работу теперь пешком от Борового до Торгового?»

5:01:5610/25/2021,Алина Бурова
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В связи с возникшим ремонтом, бердчане запутались, как ходит транспорт. Впрочем, терпеть осталось недолго.

Надежда Нятина прокомментировала ситуацию с транспортом в Бердске. Фото:«Курьер.Среда»

Жители Бердска в ужасе от долгого ремонта ул. Черемушной. Как рассказали «Курьер.Среда» горожане, в связи с ремонтом остается открытым вопрос о работе общественного транспорта. В частности, жителей города интересует движение маршрутки №17.

- На работу теперь пешком от Борового до Торгового? - возмутилась одна из бердчанок.

Начальник транспортного отдела Надежда Нятина подтвердила редакции, что в связи с ремонтом улицы Черемушной, изменилось движение маршрутки №17.

- Данная маршрутка едет с Рогачева на Боровую. И на Зеленую Рощу, и на БЭМЗ,- отметила Надежда Валерьевна.

Также стало известно, что в настоящее время на маршрутках и автобусах расположен указатель о следовании маршрута до БЭМЗа.

Впрочем, до каких пор продлятся временные изменения в  схеме движения бердского транспорта, Надежда Нятина, сославшись на заместителя главы администрации Захарова, сказала, что подождать нужно еще неделю. Ремонт улицы Черемушной завершится уже скоро.

Напомним, что ранее сообщалось об изменении в схеме движения муниципального транспорта. Согласно изменениям, пассажиров тоже сейчас забирают с ближайших остановок: Космической, поселка Борового, Зеленой Рощи и Лунной.

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маршруткиграфикавтобусысхема движенияремонт черемушной
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