В Бердске горожане выстроились в очереди за макаронами и консервами: Жесткие закупки из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября опровергла вице-мэр Жанна Шурова

Уже через неделю в Росси стартуют нерабочие дни. Напомним, глава государства Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера правительства Татьяной Голиковой и объявил о каникулах из-за роста числа зараженных и умерших из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября включительно. Стоит отметить, что будущая неделя и так была бы короткой рабочей. Это связано с празднованием Дня народного единства с 4 по 7 ноября.
По некоторым данным в Бердске наблюдается ажиотаж на продукты питания - горожане уверены, что нерабочая неделя продлится и после 7 ноября. Из-за этого, опасаются бердчане, может появится дефицит на продукты питания и товары первой необходимости. Поэтому жители Бердска закупаются крупами и консервами.
Однако вице мэр по социальной политике и экономическому развитию Жанна Шурова в беседе с "Курьер.Среда" опровергла такой исход событий.
- В Бердске есть запасы на складах продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств. Все поставки идут в соответствии со сроками и заявками как в магазинах у дома, так и в сетевых магазинах. Ажиотажа нет. Мы мониторим ежедневно ситуацию с указанными товарами и направляем эту информацию ежедневно в Минпромторг, - отметила Жанна Сергеевна.
Напомним, в России уже объявляли локдаун. В первый раз он был более затяжной и длился с 1 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года. Во второй раз нерабочие дни были объявлены с 1 по 12 мая 2021 года. Как отмечают жители Бердска, тогда проблем с покупкой продуктов не было - магазины и аптеки функционировали в прежнем режиме.