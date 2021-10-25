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25.10
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Россияне получат два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса

9:07:2210/25/2021
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Доклад о нововведении предоставят Путину до 15 ноября.

Через месяц доклад о нововведении должен быть предоставлен президенту. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Президент России Владимир Путин поручил проработать воплотить в реальность предложение о предоставлении работникам предприятий и организаций двух оплачиваемых выходных дней для вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ, который опубликован на сайте Кремля.

В документе прописано, что поручение направлено правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, в котором следует обеспечить совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней.

Владимир Путин назначил ответственными за выполнение данной задачи главу кабмина Михаила Мишустина и губернаторов российских регионов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен Путину до 15 ноября и далее ежемесячно.

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