В Европе ожидают снижения числа заболевших коронавирусом к Рождеству. Введут или нет усиленные ограничения?

Сообщается, что количество случаев заболеваний коронавирусом резко сократится в течение нескольких недель, даже без ограничений Плана Б, согласно модели, увиденной правительством.
Эксперты считают, что число случаев коронавируса может снизиться до 5000 в день до Рождества, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что министры воздержались от повторного введения таких мер, как обязательные маски для лица и работа из дома, после того, как увидели моделирование, показывающее, что вирус отступает, пишет The SUN.
Одна из моделей Лондонской школы гигиены и тропической медицины предполагает, что вскоре заболеваемость достигнет пика, а зимой снизится.
Как понимает The Telegraph, другие неопубликованные модели также демонстрируют резкое падение дел.
Прогнозируемое падение произойдет без того, чтобы Борису Джонсону пришлось прибегать к ограничениям Плана Б. Это привело бы к появлению покрытий для лица, заказов на работу на дому и паспортов на вакцины.
Профессор Джон Эдмундс, член подгруппы SPI-M, сказал The Telegraph: «Когда мы выполняли эту работу около двух недель назад, министр здравоохранения очень ясно дал понять, что правительство не планирует внедрять План B в ближайшее будущее. «Наша модель прогнозировала, что когда-нибудь осенью количество случаев начнёт снижаться. Тем не менее, модель также предполагает, что случаи заболевания могут снова начать расти весной из-за сочетания ослабления иммунитета и увеличения числа контактов».
Число случаев заболевания растет среди лиц младше 20 лет, причем почти половина недавних инфекций приходится на эту возрастную группу.
Но, как сообщается, правительство считает, что рост замедлится из-за иммунитета через вакцинацию и инфекцию. Надеемся, что полугодие на этой неделе также поможет снизить рост заболеваемости среди детей. На прошлой неделе было зарегистрировано 50 000 случаев, поскольку правительство вынуждено вновь ввести некоторые ограничения.
Вчера было зарегистрировано еще почти 40 000 случаев заболевания и 72 случая смерти, и теперь лейбористы призывают реализовать план B. Но, выступая вчера на шоу Эндрю Марра на BBC One, канцлер Риши Сунак сказал, что у правительства «нет планов» переходить на План Б.
Он сказал: «Мы отслеживаем все, но на данный момент данные не предполагают, что мы должны немедленно перейти к плану Б.
Данные не предполагают, что мы должны немедленно переходить к плану Б.
Риши Сунак
«Но, конечно, мы будем следить за этим, и планы готовы».
Между тем, министр по вакцинам Мэгги Троуп настаивала на том, что план А «работает», и текущая перспектива «там, где мы должны быть».
В своем первом эфирном интервью она сказала LBC: «Данные на данный момент показывают, что план А работает».
Другие эксперты заявили, что, если модели верны, они поддерживают решение не вводить ограничения на данный момент.
Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, сказал: «Бывают моменты, когда промедление действительно ценно.
На Рождество должно быть зафиксировано самое низкое количество случаев заболевания Covid с конца мая / начала июня, даже без дополнительных ограничений.
Пол Хантер, Профессор Медицины Университета Восточной Англии
«Но наступает момент, когда ограничения не имеют значения, потому что у вас есть столько защиты, сколько вы собираетесь получить, поэтому вы в конечном итоге откладываете их до точки, когда теряете иммунитет.
Моделирование предполагает, что даже без Плана Б мы должны ожидать, что в ближайшие несколько недель количество случаев заболевания будет падать довольно быстро.
"Если верно, то на Рождество должно быть самое низкое количество случаев Covid с конца мая/начала июня, даже без дополнительных ограничений. Если это правильно, то вопрос о том, должны ли мы быть заблокированы, несущественен. Мы не должны, и правительство поступает правильно».
НАЛИЧНЫЕ УСЛУГИ NHS.Это происходит, когда г-н Сунак готовится обнародовать вливание денежных средств в размере 6 миллиардов фунтов стерлингов для NHS для решения проблем, связанных с Covid.
Канцлер пообещает выделить средства в бюджет среды: 2,3 миллиарда фунтов стерлингов будут выделены 100 местным диагностическим центрам, чтобы сократить время ожидания на КТ, МРТ, ультразвуковое сканирование и другие тесты.
Еще 1,5 миллиарда фунтов стерлингов будут потрачены на хирургические центры в больницах, чтобы сократить время ожидания плановых операций.
Г-н Сунак сказал: «По мере того, как мы оправляемся от пандемии, жизненно важно сократить списки ожидания и обеспечить, чтобы те, кто нуждается в помощи и лечении, получили их как можно скорее.
«Эти значительные инвестиции станут серьезным стимулом для миллионов людей, ожидающих обследования и лечения в результате пандемии, и, как ожидается, помогут очистить большинство невыполненных диагностических тестов и сканирований к концу парламента».