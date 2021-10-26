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Дни для получения материнского капитала по лунному календарю в ноябре и декабре 2021 года: лучшие и худшие даты

8:15:3110/25/2021
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Материнский капитал — это важная для многих россиян мера государственной финансовой поддержки семьи. Для обеспечения успешности его получения можно обратиться к лунному календарю.

Лунный календарь способен помочь в выборе оптимального дня для получения материнского капитала. Фото: Pixabay.com
Лунный календарь способен помочь в выборе оптимального дня для получения материнского капитала. Фото: Pixabay.com

Материнский капитал — это выплата, направленная на государственную финансовую поддержку семей с детьми. Он существует с 1 января 2007 года в качестве негласного средства для повышения рождаемости в стране. Чтобы его получить, через три года после дня рождения ребенка нужно подать специальное заявление на данный вид финансовой поддержки. Если родители планируют потратить материнский капитал на первый взнос в ипотеку, а также в некоторых других случаях, выплату можно получить сразу после рождения ребенка. В 2021 году сумма материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей. После рождения второго ребенка материнский капитал увеличится на 155,5 тысяч рублей.

Финансовые сделки — это обширный и трудоемкий процесс, в котором каждому человеку хочется быть в выигрышном положении. Особенно это касается семей с детьми, чьи доходы и расходы максимально направлены на благополучие детей и семейного очага. Чтобы извлечь наибольшую выгоду из сделки и обеспечить себе удачу, можно воспользоваться лунным календарем, который подскажет, как выбрать оптимальную дату для получения материнского капитала.

Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2021 года для получения материнского капитала.

Самыми благоприятными днями для получения материнского капитала в ноябре являются следующие даты: 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 21, 24, 25, 28. Самым удачным днем из этого списка является 24 ноября.

Неблагоприятные дни для получения материнского капитала в ноябре выпадают на следующие даты: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22. Самыми неудачными днями из этого списка являются 4, 5, 7, 9, 16, 19.

Напомним, что по лунному календарю можно определить удачные даты для венчания и свадьбу. Узнать, какие даты ноября и декабря наиболее удачны для торжеств вы можете в нашем материале.

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материнский капиталноябрьлунный календарь
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