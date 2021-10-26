Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы врачей о последствиях

Ожидаемая продолжительность жизнь снизится, когда пандемия закончится, потому что изоляция нанесет очень серьезный ущерб, предупредил один из ведущих профессоров. Филип Томас предсказал, что новые меры вмешательства на этом этапе будут не только «незначительными неудобствами», о которых шла речь на прошлой неделе, но и нанесут дополнительный ущерб национальным финансам и окажут прямое воздействие на здоровье населения.
Приглашенный профессор Бристольского университета, специализирующийся на рисках, опасается, что это закончится снижением продолжительности жизни из-за вмешательств, а не из-за Covid.
Это произошло из-за того, что Борис Джонсон призвал всех старше 50 сделать дополнительную инъекцию, а известный правительственный советник сказал, что он «очень опасается», что будет еще одно «Рождество в условиях карантина», если не будут немедленно введены новые ограничения, пишет EXPRESS.
Профессор Питер Опеншоу, член Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам, сказал, что случаи заболевания и смерти в настоящее время «неприемлемы».
Вчера было зарегистрировано 44 985 случаев заболевания - рост за неделю на 15 процентов - и 135 случаев смерти, что на 12 процентов больше, чем за семь дней.
Выступая в личном качестве, профессор Опеншоу из Имперского колледжа Лондона сказал Би-би-си: «Я очень опасаюсь, что у нас будет еще одно Рождество с карантином, если мы не будем действовать в ближайшее время. Мы знаем, что с мерами общественного здравоохранения пора действовать немедленно, и откладывать нет смысла. Мы все очень, очень хотим чудесного семейного Рождества, на котором мы все сможем снова собраться вместе».
На вопрос, что он сказал бы людям, которых беспокоит отсутствие ограничений, он сказал: «Я думаю, возьмите дело в свои руки. Не обязательно ждать государственной политики». На прошлой неделе Мэтью Тейлор, глава Конфедерации NHS, охарактеризовал шаги «Плана Б», которые включают работу из дома и обязательные маски, как «относительно незначительные неудобства».
Но вчера Кейт Николлс, генеральный директор UK Hospitality, когда ее спросили, смогут ли компании выжить, если будет введен план Б, ответила: «Нет, не знаю. Мы уже потеряли 12 000 пабов, баров и ресторанов».
И профессор Томас предупредил, что экономика, и без того испытывающая нехватку ресурсов, будет бороться за восстановление, если такие меры, как паспорта вакцины, отпугнут потребителей.
Он предупредил, что вмешательство было представлено как «билет в один конец для защиты жизней», и никто не взвесил сопутствующие издержки ограничений.
Он пояснил: «Каждый раз, когда мы призываем к каким-либо ограничениям, нам нужно смотреть на обе стороны вопроса.
"Многие из этих призывов исходили от медицинских и научных консультантов, и они были основаны на предположении, что это билет в один конец для защиты жизней. Тем не менее, когда мы измеряем стоимость, нужно принимать решения, и люди должны понимать, что было сделано, когда мы ввели ограничения. То, что мы увидели после краха 2007–2008 годов, было серьезной рецессией, которая остановила рост продолжительности жизни, который рос на протяжении десятилетий.
Конечно, люди умерли из-за Covid, но когда он станет контролируемым, а это произойдет в конце весны, мы увидим, что ожидаемая продолжительность жизни не увеличится и, скорее всего, упадет в результате нашего ответа. Это необычно, потому что этого не происходило уже 50 лет. Я использовал данные Управления национальной безопасности США, Банка Англии и Управления бюджетной ответственности, показывающие, что если вы держите блокировку более трех месяцев, вы начинаете выходить на отрицательную территорию. В ближайшие два года мы узнаем, прав ли я».
Профессор Томас не согласился с тем, что предлагаемые вмешательства являются «незначительными». Он сказал: «На предположение о том, что введение ограничений является незначительным неудобством, я бы указал на тот факт, что мы еще не оправились экономически после последней блокировки.
«Это немалое неудобство. Если мы наложим ограничения на общество и экономическую деятельность, это задержит наше столь необходимое восстановление. У нас уже более 18 месяцев. Все эти ограничения не являются билетом в один конец, и они отбрасывают нас назад. Трудно сказать точно, насколько далеко, но доказательства находятся в пудинге. Ограничения, включая такие вещи, как паспорта вакцины, снижают экономическую активность, и меньше людей платят налоги, а это означает, что меньше денег можно обходить».
Профессор Томас должен опубликовать книгу «Ценность суждения», в которой подробно рассматривается связь между бедностью и продолжительностью жизни. В ней исследуются более 162 стран и показано, что чем меньше ресурсов, тем раньше люди умрут.
Он сказал: «Наш долг означает, что у нас будет выбор. Мы знаем, что люди в этой стране вынуждены уезжать за границу для лечения рака. Мы знаем, что люди не получают необходимой медицинской помощи».
Профессор Томас, который точно предсказал каждую стадию пандемии, считает, что число случаев заболевания начнет снижаться в начале декабря.
Эллен Таунсенд, профессор психологии Ноттингемского университета, также предположила, что меры по Плану Б для многих будут далеко не тривиальными.
Она сказала: «Скажите женщинам, подвергшимся сексуальному насилию, что маскировка - это небольшое неудобство, когда она вызывает у них травматические симптомы посттравматического стресса.
"Скажите глухим, что маскировка - это незначительное неудобство, когда им сложно понять людей и общаться с ними.
«Скажите детям, которые упустили жизненно важное общение, что социальное дистанцирование и маскировка - это незначительные неудобства - 1,5 миллиона из них теперь имеют серьезные проблемы с общением, а восемь из 10 имеют проблемы с психическим здоровьем из-за мер общественного здравоохранения, связанных с Covid.
«Разрыв между правящей элитой и народом этой страны теперь размером с Гранд-Каньон - мне кажется, что они умышленно вне досягаемости».
А Роберт Дингуолл, профессор социологии Университета Ноттингем Трент и бывший советник правительства, сказал, что неправда, что некоторые ограничения являются незначительными неудобствами.
«Одним из результатов недостаточного внимания к социальным наукам при разработке политики в отношении пандемии является вера в то, что нефармацевтические вмешательства представляют собой незначительные неудобства, которые не требуют затрат и не причиняют вреда. Это неправда», - сказал он.
«Любое вмешательство требует затрат. В чрезвычайной ситуации нам, возможно, придется срезать углы, но сейчас пандемия уже более 18 месяцев, и это больше не оправдание».