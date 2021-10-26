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Локдаун -2021 в Новосибирской области: Какие ограничения ждут сибиряков в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, рассказал политолог Алексей Мазур

5:18:3210/26/2021,Дарья Костина
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"Власти избегают название "локдаун". Впрочем, мы до сих пор находимся в режиме "готовности" а не "борьбы", например. Это даже не полумера, а четверть мера, так как вводить ограничения надо в начале роста, а мы, возможно, уже близки к его пику. Чем раньше вводятся ограничения - тем больше жизней спасешь", - говорит политолог.

Владимир Путин объявил из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом по всей стране нерабочие дни. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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По всей России усиленно готовятся к «нерабочим» дням, которые Владимир Путин объявил из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Практически вся страна уходит на оплачиваемые «каникулы» с 30 октября до 7 ноября, но шесть областей сделают это раньше:

Воронежская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области и Пермский край — с 25 октября;
Северная Осетия - с 26 октября;
Саратовская область - с 27 октября;
Москва и Подмосковье - с 28 октября;
остальные регионы РФ - с 30 октября в их числе и Новосибирская область.

Ранее «Курьер.Среда» рассказывал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщили дополнительных ограничениях, чтобы сбить четвертую волну и контролировать выходные взрослых и детей. Пока документ с полным списком антиковидных мер не готов, но можно предположить, какие ограничения могут ввести в Сибири. К примеру, масочный режим или полное закрытие общепита, салонов красоты, развлекательных комнат, спортзалов, введение QR-кодов и поддержка малого бизнеса. Очевидно, что эти каникулы для сибиряков будут особенными, почему? На этот вопрос мы попросили ответить политолога Алексея Мазура.

- В Новосибирской области, как и во всей России, вводятся «нерабочие дни» с 30 октября по 7 ноября. Власти избегают название "локдаун". Впрочем, мы до сих пор находимся в режиме "готовности" а не "борьбы", например. Это даже не полумера, а четверть мера, так как вводить ограничения надо в начале роста, а мы, возможно, уже близки к его пику. Чем раньше вводятся ограничения - тем больше жизней спасешь. У нас же о "нерабочей неделе" объявили за две недели до неё. Я убежден, что "четвертая волна" вызвана, как и вторая, открытием школ, детсадов и других учебных заведений, где учащиеся активно обмениваются заразой, не только коронавирусом, но и другими ОРВИ, и разносят по домам. Сейчас страдают те, кому удалось избежать заражения в предыдущие волну и у кого ослаб иммунитет после перенесенной ранее болезни или вакцинации. Как мэр Новосибирска, например. К сожалению, недоступна оперативная статистика ни по заражениям, ни по смертям в районах, но похоже, сейчас больше всего страдает глубинка. Крупные города, как Новосибирск и Бердск в основном переболели, - поделился политолог Алексей Мазур.

А вот, что касается прогнозов, то здесь, отмечает политолог Алексей Мазур, все очень сложно: эксперт предполагает - информация по заболевшим в регионе недостоверна.

- Давать прогнозы по развитию пандемии сложно, поскольку большая часть информации не публикуется, может быть - и не выявляется. Например - сколько вторичных заражений, какова статистика по муниципалитетам, какими именно штаммами сейчас болеют, не появились ли новые. Я не ожидаю существенных протестов по поводу вакцинации и введения QR-кодов. Скорее, будет продолжаться пассивное сопротивление - многие будут избегать вакцинации разными доступными способами, - рассказал «Курьер.Среда» 26 октября, политолог Алексей Мазур.

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ограничениякоронавируслокдаун
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Введут ли полный локдаун в Новосибирской области?

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