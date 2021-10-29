Где дольше всего сохраняется коронавирус в организме и можем ли мы сами себя заразить повторно?

Ученые из Университета здравоохранения штата Юта прилагают усилия, чтобы определить, могут ли слюнные железы, инфицированные вирусом, вызывающим COVID-19, снизить долгосрочный иммунитет человека к этой болезни после иммунизации или после выздоровления от болезни.
Исследование, поддерживаемое двухлетним грантом Национального института здоровья, будет изучать, могут ли слюнные железы с SARS-CoV-2 снизить способность организма вырабатывать антитела, которые защитят его от повторного заражения вирусом, пишет Medical Xpress.
Вирусы, подобные SARS-CoV-2, обычно обнаруживаются в слюнных железах. Однако, как SARS-CoV-2 попадает туда, все еще остается загадкой. Как правило, вирусы могут проникать в слюнные железы через влажную внутреннюю оболочку полости рта, называемую слизистой оболочкой, или перемещаться туда через кровоток, говорит Мелоди Веллер, доктор философии, доцент стоматологии, возглавляющая новое исследование.
Как и некоторые другие части тела, слюнные железы обладают так называемой «иммунной привилегией», что означает, что даже если они инфицированы, иммунная система не может эффективно избавляться от патогенов в железах. В результате слюнные железы могут быть постоянным хранилищем вирусов, таких как SARS-CoV-2 и других вирусов.
Белки, с которыми мы сталкиваемся в нашем пищеварительном тракте, могут вызвать то, что называется «оральной толерантностью». В результате наша иммунная система не будет вырабатывать антитела к этим белкам, таким как те, что содержатся в продуктах, которые мы едим, говорит Веллер. Однако, поскольку вирусы содержат белки, иммунная система желудочно-кишечного тракта может не обращать на них внимания.
«Если вирусные белки попадают в слюну - а мы глотаем много слюны каждый день - то они могут снижать нашу способность вырабатывать антитела», - говорит Веллер. «Это может повлиять на то, как долго продержится иммунитет. Итак, чем лучше мы сможем понять роль SARS-CoV-2 в слюнных железах, тем лучше мы поймем, как в это время происходят повторное инфицирование и прорывные инфекции после иммунизации. пандемия."
Исследователи подозревают, что SARS-CoV-2, выделяемый слюнными железами, может подавлять выработку антител и, как следствие, увеличивать риск рецидива или повторного заражения. Они также могут ограничить долгосрочную эффективность вакцин.
Веллер и его коллеги проверяют эту гипотезу на мышах, экспрессирующих вирусные белки SARS-CoV-2 в слюнных железах. Они планируют вакцинировать этих животных, чтобы посмотреть, как они отреагируют.
«Если они подвергаются воздействию вирусного белка в кишечнике через глотание слюны, то мы, вероятно, увидим снижение иммунитета или сокращение продолжительности иммунного ответа», - говорит Веллер.