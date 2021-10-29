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28.10
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Долгосрочные последствия коронавируса для здоровья: через сколько времени они возникают?

6:00:4110/28/2021,от Дрезденского технологического университета
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Анализ показал, что новые симптомы и состояния чаще диагностируются у взрослых, детей и подростков более чем через три месяца после положительного диагноза COVID-19.

Пост-COVID включает стойкие или вновь появившиеся симптомы болезни и проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Согласно обширному исследованию данных медицинского страхования, пациенты с COVID-19 с большей вероятностью получают медицинский диагноз соматических или психологических симптомов и заболеваний более чем через три месяца после острой инфекции, чем пациенты, которым не был поставлен диагноз COVID-19.

Помимо взрослых, пост-COVID также потенциально может затронуть детей и подростков: наиболее задокументированные симптомы и заболевания, связанные с COVID-19 среди детей и подростков, включают плохое самочувствие, внезапную усталость, кашель, боль в горле и боли в груди, а также беспокойство. и депрессия. Общие медицинские диагнозы у взрослых включали потерю вкуса, жар, кашель и проблемы с дыханием. В исследовании приняли участие несколько немецких страховых компаний.который координируется Центром доказательной медицины (ZEGV) при университетской больнице Дрездена и Институтом Роберта Коха. Результаты были опубликованы в виде препринта на сайте Medrxiv, пишет Medical Xpress.

«На международном уровне это одно из первых и крупнейших контролируемых когортных исследований пост-COVID. Обширная база данных наших партнеров и инновационная методическая процедура позволили впервые сделать надежные выводы о долгосрочных последствиях COVID-19 у детей и подростков", - сказал профессор доктор Йохен Шмитт из Университетской клиники Дрездена. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять связь между COVID-19 и этими заболеваниями. «Дальнейшие анализы должны быть сосредоточены на сохранении возможных проблем со здоровьем среди участников исследования. Также важно изучить, насколько эти результаты применимы к последующим фазам пандемии и связанным с ними изменениям в условиях оказания помощи», - добавляет д-р Мартин Рёсслер из Дрезденская университетская больница.

Пост-COVID включает стойкие или вновь появившиеся симптомы болезни и проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе (по крайней мере, через три месяца после заражения SARS-CoV-2). Однако остается неясным, что именно характеризует пост-COVID и сколько людей пострадали от него. Ответ на этот вопрос основан на контролируемых исследованиях, в которых наблюдают за текущим состоянием здоровья пациентов с SARS-CoV-2 в течение достаточно длительного периода и сравнивают их данные с четко определенной контрольной группой.

Предыдущие международные исследования такого рода указывают на долгосрочное влияние на здоровье взрослых. Этот анализ, проведенный ZEGV, RKI и поставщиками медицинского страхования, теперь предоставил новую информацию о пост-COVID в более молодых возрастных группах на основе данных немецких поставщиков медицинского страхования. В исследовании использовались данные о выставлении счетов за 2019 и 2020 годы около 38 миллионов держателей государственных страховок из AOK Bayern, AOK PLUS Sachsen и Thüringen, BARMER, DAK-Gesundheit, Techniker Krankenkasse и исследовательской базы данных InGef, из которых значительная часть данные из фондов медицинского страхования компании были извлечены.

В анализ были включены данные более 150 000 человек, которым в первой половине 2020 года в медицинской лаборатории был поставлен диагноз COVID-19, 12 000 из которых были детьми и подростками.

Пять неинфицированных страхователей сопоставимого возраста и пола и с сопоставимыми ранее существовавшими заболеваниями были включены в исследование на аналогичный период последующего наблюдения. Инфицированные и неинфицированные люди были сопоставлены с 96 предопределенными симптомами и состояниями, которые были вновь задокументированы через три месяца после даты заражения/включения в исследование.

Анализ показал, что новые симптомы и состояния чаще диагностируются у взрослых, детей и подростков более чем через три месяца после положительного диагноза COVID-19, чем у сопоставимых лиц, принадлежащих к контрольной группе. Недавно задокументированные диагнозы касаются как физических, так и психических заболеваний, а также множества различных систем органов и симптомокомплексов.

Что касается всех проанализированных симптомов и заболеваний, распространенность вновь задокументированных заболеваний была примерно на 30% выше у детей и подростков, у которых ранее был диагностирован COVID-19, по сравнению с теми, у кого не был диагностирован COVID-19. В исследовании сравнивали частоту постановки диагнозов на основе 1000 человеко-лет, принимая во внимание различные периоды последующего наблюдения за людьми, включенными в исследование.

Частота диагностики COVID-19 у детей составила около 437; для детей, у которых не был диагностирован COVID-19, - около 336. Приблизительно в 616 случаев частота диагностирования других заболеваний у взрослых, у которых ранее был диагностирован COVID-19, составляла приблизительно на 33% выше, чем в контрольной группе без COVID-19 (464 человека). В целом дети и подростки страдали реже, чем взрослые.

Исследование является частью проекта «Мониторинг данных по регулярному страхованию здоровья после COVID-19» (POINTED). В ходе ранее проведенного анализа были изучены факторы риска тяжелых случаев COVID-19 на основе данных поставщика медицинского страхования (см. Публикацию в EpidBull 19/2021 www.rki.de/DE/Content/Infekt/E/2021/19/Art_02.html).

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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