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Все обновленные противопоказания для вакцинации от коронавируса на осень 2021 года. Как получить медотвод

5:11:3110/30/2021,Ирина Новая
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Вакцинировать абсолютное большинство россиян не так просто: многие всерьёз опасаются за последствия для своего здоровья.

Наличие у россиянина противопоказаний требуется подтвердить справкой о медотводе. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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К ноябрю 2021 года в России от коронавируса привилось около 33% населения. Это меньше половины от целевого показателя в 80%. Как только он будет достигнут, можно будет говорить о коллективном иммунитете. Он позволит избавиться от досадных ограничений за счёт спада заболеваемости.

Вакцинировать абсолютное большинство россиян не так просто: многие всерьёз опасаются за последствия для своего здоровья. Однако медики не устают повторять, что переболеть коронавирусом куда опаснее, чем потерпеть несколько часов слабых побочных явлений.
Причин не прививаться мало, и все они медицинские. Списки противопоказаний у отечественных вакцин во многом совпадают. Они отражены в официальном письме российского Минздрава, регламентирующем порядок вакцинации. Последние коррективы внесены туда в конце июня 2021 года. Противопоказания остаются актуальными и на текущую осень.

Временные

Не все причины для медотвода имеют постоянный характер. Некоторые состояния исключают возможность привиться до 30 дней. У пяти зарегистрированных российских вакцин они одни и те же.
Признаки простуды и гриппа – повод дождаться выздоровления и привиться спустя 2 недели. При инфекционных заболеваниях восстановление занимает до 4 недель. Обострение хронических недугов требует ремиссии для введения вакцины. Тяжесть «хрони» и длительность медотвода определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Постоянные

Единственный медотвод от всех вакцин «на всю жизнь» даётся пациенту, если в его жизни случались анафилактический шок или отёк Квинке – тяжелейшие проявления аллергии, грозящие гибелью.
Аллергия на один из компонентов вакцины – повод заменить препарат. Например, содержание в «Эпиваккороне» гидроксида алюминия исключает её использование на пациентах с повышенной чувствительностью к алюминию. Им больше подойдёт «Спутник V» или «Ковивак».
Медики не считают распространённые аллергические реакции на пыльцу, шерсть, пыль или продукты питания поводом для медотвода.
Отечественные вакцины пока не вводят детям младше 18 лет – недостаточно исследований. Оба «Спутника» и «Эпиваккорона» разрешены пожилым людям, а для «Ковивака» и «Эпиваккороны Н» возраст старше 60 лет всё ещё является противопоказанием.
Кормящих матерей от коронавируса не прививают. Беременных – только «Спутником V» после 22 недели и на основе консультации с врачом.

Получаем отвод

Наличие у россиянина противопоказаний требуется подтвердить справкой о медотводе. Получить её можно в закреплённой за ним поликлинике. Пациент должен посетить участкового терапевта. Тот направит на анализы или к профильному медику. Результаты позволят судить – действительно ли отвод обоснован.
В документе указываются данные поликлиники и лечащего врача, диагноз и вакцины, которые недоступны пациенту. Медотвод временного типа обычно действителен в течение месяца с выдачи.
Иногда пациенты на консультации сообщают о контакте с заражённым коронавирусом. Тогда их могут направить на тестирование методом ПЦР.

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