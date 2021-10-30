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В Бердске подозревают коронавирус почти у 1000 жителей, свыше 200 болеют на 30 октября

5:39:4210/30/2021
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За прошедшие сутки в городе выявлено 9 новых заразившихся COVID-19. Такой суточный прирост наблюдается в Бердске три дня подряд.

Ковидные бригады приезжают на дом к заболевшим коронавирусом. Фото: Минздрав Новосибирской области

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Бердске обнародовал в субботу городской оперативный штаб.

За сутки на 30 октября в городе выявлено 9 новых заразившихся COVID-19. Такой суточный прирост наблюдается в Бердске три дня подряд. До этого весь октябрь регистрировали 6-8 новых заболевших.

В итоге на сегодня с начала пандемии официально зафиксировано 2729 случаев коронавируса среди бердчан.

В настоящее время, по данным оперштаба, в Бердске под под медицинским наблюдением находятся 998 жителей. Всего вылечились от коронавирусной инфекции за все время пандемии 2528 горожан. Таким образом, можно предположить, что на субботу болеет новой инфекцией 201 человек.

За последние сутки медики взяли еще 279 тестов на определение ковид-статуса бердчан.

Как сообщал "Курьер.Среда", вице-премьер Татьяна Голикова назвала цифра по смертности от ковида в октябре. В России этот показатель за месяц вырос почти на 24%.

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