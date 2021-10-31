Рейс 9268: спустя шесть лет семьи погибших в авиакатастрофе 31 октября 2015 года над Синаем добились компенсаций от Египта

«Наверное, сейчас уже это не так больно, но вы написали и все снова всплыло» - именно такое сообщение я получила, когда начинала готовить этот материал. В этом году - 31 октября - ровно шесть лет со дня крушения пассажирского самолета над Синаем. Борт Airbus А321 компании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в холодный Питер утром 31 октября, но до северной столицы не долетел. На борту было 224 человека: 7 членов экипажа, 217 пассажиров, из них 25 детей. Практически все - из России, несколько пассажиров из Украины и Белоруссии. Эту авиакатастрофу Россия признала терактом, ведь доказано что в багажном отделении был взрыв. Однако Египет даже по прошествии стольких лет не спешит авиакатастрофу называть терактом.
Журналист «Курьер.Среда» пообщался с родными погибших, и их адвокатами и попытался найти ответы на главные вопросы: накажут ли виновных и как идет расследование одной из самых крупных авиакатастроф для России.
Самая крупная авиакатастрофа стала причиной прекращения авиасообщения России с Египтом31 октября 2015 года самолет вылетел из Египта рано утром по Москве, однако через 23 минуты самописец перестал вести запись. Лайнер развалился в воздухе, а обломки разбросало в радиусе тринадцати километров. После катастрофы Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Но оказалось, что вовсе не по статье за терроризм, а всего лишь за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и нарушения правил безопасности воздушного транспорта. Практически сразу стало известно, что к взрыву на самолете причастен ИГИЛ*, но лишь в 2016 году Следком возбудили еще одно дело - «Терроризм». После крушения лайнера над Синаем, Владимир Путин выступил с обращением. А авиасообщение между Россией и Египтом прекратили на долгих 6 лет.
- Убийство наших людей на Синае – в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно, – сделал тогда заявление президент России Владимир Путин.
Прошло ровно шесть лет, а родные погибших никак не могут доказать, что катастрофа над Синаем - терактВернемся в тот день, в то утро, которое унесло жизни 224 человек. Многие летевшие на злополучном рейсе возвращались из отпусков домой, к родным, на Родину.
Некоторые родные погибших узнавали о крушении самолета из новостей по телевизору, а многие не верили в это до последнего. Петербургский бизнесмен Олег Винник шесть лет назад потерял всю семью в этой авиакатастрофе: двоих детей и жену. Что творилось тогда в аэропорту Пулково, даже страшно представить. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» мужчина поделился: все эти годы он и еще более 100 семей не переставали бороться и верить.
- До сих пор отклоняют иски, терактом они это не признают, якобы с нашей стороны нет никаких доказательств, что на борту были родственники истцов, то есть - нас. Иски подавали больше ста семей, по моим данным, - делится Олег Винник.
Год назад мужчина разместил на сайте Change.org петицию от имени родственников погибших рейса N9268. Олег Винник надеялся, что петиция поможет повлиять на властей Египта, чтобы последние признали катастрофу не аварией, а терактом. Но ничего не произошло. Египет молчал.
- Помните, что мы до сих пор находимся в состоянии не объявленной войны. Египет цинично не хочет признавать очевидный факт убийства российских граждан. Сто раз подумайте, прежде чем купить билет в страну, которая сейчас всячески отрицает факт террористического акта! Мы не забыли, не забудем и не позволим забыть! - писал в соцсетях год назад бизнесмен Олег Винник.
Все эти шесть лет мужчина ведет страничку в Instagram, где публикует фото погибшей жены и детей. В этом году Олег Винник смог вновь обрести счастье - мужчина женился.
А вот родные и близкие Ирины Витальевой из Пскова до сих пор не могут поверить в ее смерть. Близкий друг Ирины Александр Машкарин поделился, как он и родные Ирины переживали трагедию.
- Когда случилась эта катастрофа... Бывает так, что с человеком общаешься мало, но он для тебя важен. Так и с Ирой было. Как так, Иры нет?! И это чувствовал я, а что чувствовали девчонки, не представляю... Сейчас они ее зовут "наш ангел"... Мы с девочками-одноклассницами редко, но встречаемся. И на каждой встрече Иру вспоминаем. Потому что - она общая часть наших разных жизней. Как живем? Жизнь продолжается. Но вы напомнили об Ире, и больно стало, - делится Александр Машкарин.
Борьба за справедливость: родственникам погибших над Синаем Египет выплатит денежные компенсацииПосле трагедии родным погибших в тот же год страховая компания выплатила чуть больше полумиллиона рублей на каждого погибшего, авиакомпания раскошелилась на 150 тысяч рублей на каждого пассажира. А государство выплатило семьям погибших по 1 миллиону рублей. На этом все.
За все шесть лет судов, борьбы, слез и веры в справедливость никаких выплат от египетских властей россиянам не поступало. В прошлом году суд Северного Каира признал, что в полет незаконно вмешались неустановленные третьи лица, однако отказался привлечь правительство Египта в качестве ответчика, так как не увидел ошибок в действиях конкретных чиновников. Ссоответственно, выплачивать компенсации. По крайней так было, но в сентябре 2021 года ситуация изменилась: Египет согласился выплатить членам семей погибших 6 лет назад над Синаем компенсации морального вреда. В беседе с журналистом «Курьер.Среда» адвокат семей погибших Давид Кухалашвили рассказал, как он и его коллега Михаила Загайнов боролись за справедливость все эти годы.
- Мы не сдавались. Когда все это произошло, я помню, что много адвокатов говорили о помощи, но в итоге я и Михаил этими делами занимались, их больше ста у нас. Когда все произошло, через время Россия признала катастрофу терактом, а вот Египет молчал. Мы понимали, что надо надавить. Мы понимаем, что подача исков была не самая хорошая идея, но это была единственная возможность. Первые отписки были через 3 месяца: пришло решение, мы подавали иски от семей погибших, в суде сказал, что отказывают в исках, не было родства якобы. Мы из России послали им все списки, документы родства но тем не менее, мы не доказали родственные отношения. Из России нас двое адвокатов, учитывая, что мы денег не берем с клиентов. Это во многом была наша и личная инициатива, я сам петербуржец. Они думали, что мы через год устанем, но мы не сдались, - рассказывает Давид Кухалашвили.
Ну и самое главное, о чем сообщил адвокат семей погибших в лайнере 6 лет назад: Египет согласился выплатить компенсации.
- В августе 2021 года было решение по поводу выплат компенсации на основании договоренности между Россией и Египтом. Да, без признания факта терактом. Пока размеры выплат не понятны. Конечно, будем смотреть, чтобы это не было минимальными какими-то выплатами. Будем сравнивать, как эта страна выплачивала другим странам деньги. Мы представляем интересы не всех родственников погибших, поэтому хочется, чтобы они тоже не соглашались на минимальные выплаты. В ближайшее время будет приниматься решение, - рассказал Давид Кухалашвили «Курьер.Среда».
Трагедия над Синайским полуостровом даже после шести лет - горе для всей России. А родные погибших - герои. Шесть долгих лет они живут с огромным горем и болью в сердцах: рейс 9268.
В Питере в память о 224 жертвах авиакатастрофы над Синаем достраивают храм, частью которого станет социальный центр для жертв катастроф. Курирует работы священник Троице-Измайловского собора Сергей Кубышкин, который потерял в авиакатастрофе близкого друга. Пока неизвестно, как и когда пройдет ежегодная панихида по погибшим.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.