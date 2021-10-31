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В отеле Хургады отравились 40 российских туристов: Большинство остаются в больнице, гостиницу закрыли

1:57:2810/31/2021
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Все они отдыхали на египетском курорте в четырехзвездочном отеле AMC Royal Hotel. Всех гостей расселили по другим гостиницам.

Десятки россиян госпитализированы с отравлением из отеля в Египте. Фото: Википедия

В Египте 40 российских туристов, в том числе дети, попали в больницы с отравления. Все они отдыхали в четырехзвездочном отеле AMC Royal Hotel в Хургаде на Красном море.

Россияне почувствовали недомогание после обеда, всех пострадавших обследуют, выясняют причины массового отравления. Туристов расселили по другим гостиницам, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерации туристических палат Египта. По официальным данным, выписали четверых, 36 остаются в медицинских учреждениях в  удовлетворительном состоянии - угрозы их жизни нет.

В воскресенье местные власти приняли решение о закрытии отеля на неопределенный срок из-за нарушение норм санитарной безопасности.

"Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин". За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии", - рассказали ТАСС в Федерации туристических палат.

Напомним, что авиасообщение с Египтом Россия прервала в 2015 году после крушения российского самолета над Синаем 31 августа 6 лет назад. Тогда погибло 224 человека. Полеты возобновили только в августе 2021 года.

Ранее "Ккрьер.Среда" сообщал, что в отеле Албании нашли мертвыми четверых российских туристов.

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