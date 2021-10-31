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Выплаты пострадавшему от президентских нерабочих дней бизнесу начнут выплачивать с 15 ноября: Правительство утвердило суммы и порядок

5:37:0210/31/2021
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Получателями выплат станут социально ориентированные НКО и банки, которые терпят убытки после решения ввести новые ограничения.

Российские бизнесмены не останутся без денег. Фото: Pixabay

Российские власти решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые приостановили работу из-за ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В правительстве России утвержден порядок выплат, решение принято после указа президента, документ уже опубликован на сайте правительства РФ.

В России каждому сотруднику перечисленных категорий полагается по 12 791 рублю, что составляет размер МРОТ. Выплаты будут предоставляться по заявительному принципу — необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу, это можно сделать с 1 ноября. Выплачивать деньги будут в период с 15 ноября до конца 2021 года.

Среди тех, кто может претендовать на выплату составлен список из 21 пункта. Претенденты — сотрудники физкультурно-оздоровительных организаций, работники сферы дополнительное образование для детей и взрослых, сотрудники зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Для банков, поддерживающих бизнес. Также предусмотрены выплаты, для того, чтобы возместить недополученные доходов по кредитам.

- В целом выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объём финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время, - сообщается в документе.

Как сообщал "Курьер.Среда", в стране введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В Новосибирской области с субботы начали действовать QR-коды, а ночные заведения закрыли.

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