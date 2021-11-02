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В Бердске горожане экстренно начали ставить прививку против коронавируса в нерабочие дни Путина: «Умирают дети, я не хочу быть источником несчастья»

6:52:0211/2/2021,Алина Бурова
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Как утверждают пациенты, большинство из них решили поставить прививку вне зависимости от ужесточения мер против коронавирусной инфекции.

В Бердске все больше и больше желающих поставить прививку от коронавируса. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В период нерабочей недели жители Бердска начали активнее вакцинироваться против коронавируса. Так, за сутки на 2 ноября вакцинировано 454 человека. Первый компонент вакцины поставили - 315 человек, из них однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привились 102 бердчанина; а двухкомпонентной - 139 горожан.

«Курьер.Среда» побывал в пункте вакцинации в поликлинике №1 Бердска и выяснил, почему люди начали энергично ставить прививки и связано ли это с ужесточением мер против коронавирусной инфекции в России.

Вопросы вакцинации в больнице на ул. Островского, 53 решаются на четвертом этаже. Как выяснилось, в кабинете производится и прием терапевта, и запись на вакцинацию. В очереди на 10:30 около 10 человек. Одни желают поскорее поставить прививку, другие нуждаются в консультации врача.

- Я не по вакцинации. Я к врачу,- недовольно произнес стоящий в очереди горожанин.

Одна из бердчанок вышла из кабинета в хорошем расположении духа. Как поделилась женщина с журналистом, ей необходимо пройти ревакцинацию.

- Я переболела и через 4 месяца поставила «Спутник», а теперь ставлю ревакцинацию, потому что болеть тяжело. Ученые разработали нам все, а почему мы этим не пользуемся? Я им очень доверяю,- заявила пациентка.

Бердчанка поделилась мнением о том, почему вакцинация важна и заявила, что полностью доверяет российским ученым и медикам. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Девушка по имени Наталья высказалась, что ставить прививку от коронавируса не планирует, поскольку у нее имеются противопоказания.

- Мне нужно просто поговорить с врачом. Поставлю прививку, а вдруг не выкарабкаюсь? Не хочу рисковать, - изрекла молодая девушка.

К разговору подключилась и присутствующая в очереди Ольга.

- Лично мне очень тяжело брать на себя ответственность за смерть других людей. Да, я коронавирусом переболела, но не в очень тяжелой форме. Люди умирают. Умирают дети, и я не хочу быть никаким источником их несчастья. Я предпочтение не отдаю никакой вакцине. Полагаю, что все они одинаково хороши. Какую предлагают, такую и поставлю. Читала о них и изучала специальную медицинскую литературу. Те, кто тоже это изучили, поняли, что они все абсолютно безопасные. Российские в этом смысле лучше. Об этом говорит и статистика, которую я получаю от друзей, живущих за рубежом, - отметила Ольга.

Напомним, что в Новосибирской области объявили обязательную вакцинацию. Прививку от COVID-19 работникам определенных сфер необходимо сделать до 23 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Щербатов. Если вы проживаете в Бердске, то на вакцинацию вы можете записаться, позвонив по телефону: 8 (383-41) 5-56-10 либо 124. Также запись можно осуществить в личном кабинете портала Госуслуг.

Жители Бердска активно посещают врачей и консультируются о своем здоровье. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

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