На мать выброшенных из окна восьмого этажа двух сестер в Кызыле завели два уголовных дела

Два уголовных дела против матери погибших в Кызыле девочек, которых сбросили с восьмого этажа, возбудили в региональном управлении МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры по Туве 2 ноября.
"В отношении матери несовершеннолетних органом дознания УМВД России по Кызылу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ "Уклонение от административного надзора". За неисполнение обязанностей по воспитанию... возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ", - уточнили в надзорном ведомстве.
Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержание. Пока ей не предъявили обвинение.
По информации ТАСС, несколько лет назад на нее уже заводили дело по статье 156 УК РФ, в органы опеки поступили материалы на лишение родительских прав, но в связи с амнистией дело прекратили.
Как сообщал "Курьер.Среда", 31-летняя мать погибших была судима семь раз. Ранее она состояла на учете полиции Хакасии, но в начале 2021 года написала заявление о переезде в Абакан. Однако по прибытии в Туву не сообщила в полицию о своем приезде.
В 2014 года две ее дочери попали в приемную семью, а третья находилась под опекой бабушки. Но та умерла в ноябре 2020 года, и ребенок стал жить с отцом.
В мае 2021 года мать, выйдя на свободу из колонии, забрала трех дочерей и поселилась в Кызыле. Там и произошла трагедия в ночь на 31 октября.
Возле нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с множественными травмами, характерными при падении с высоты. Младшая из сестер скончалась на месте, старшая умерла в больнице.
По факту насильственной смерти детей возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в двойном убийстве арестован 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Предположительно, он был квартирантом и выбросил девочек за то, что они не ложились поздно спать.
Известно, Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности в отношении чиновников.