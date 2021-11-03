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«Голову не проломили»: В Бердске мать ученика школы №3 назвала драку двух семиклассников «потасовкой»

2:38:4011/3/2021,Алина Бурова
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По словам матери, подобные случаи происходят во всех школах страны. Пострадавшего мальчика на «скорой» не увозили. Его забрали родители.

Драки среди подростков происходят неожиданно. Фото: Pexels.com

Мать одного из учащихся в школе №3 рассказала о произошедшей драке двух семиклассников.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда», конфликт произошел 26 октября. В прокуратуре Новосибирской области прокомментировали, что предварительно один из 13-летних мальчиков получил травму - перелом лобной кости.

По словам матери одного из учеников школы №3 «Пеликан», перелома лобной кости ни у одного ребенка не наблюдалось.

- Мой ребенок учится в этой школе, в хорошей школе. Учителя отличные, болеющие за каждого. Конечно, есть «не такие», но это единицы. Как и везде, все люди разные. Произошла потасовка среди подростков, как могла произойти в любой другой школе. Но у ребенка нет перелома черепа, не увозили его на «скорой» потому что забрали родители,-  анонимно сообщила 2 ноября бердчанка.

Отметим, что после произошедшего события в школе №3, вице-мэр Бердска Жанна Шурова провела внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних для разбора всех обстоятельств случившегося. Директор школы Людмила Музыкина заверила, что дети всегда были спокойными, вне школы за ними присматривают родители, ничего подобного раньше не происходило и в школе постоянно ведут работу, направленную на пресечение агрессивного поведения детей. Шурова поручила Музыкиной провести социально-психологическое тестирование, чтобы выявить признаки агрессии у школьников и в дальнейшем вести с ними индивидуальную работу. ⠀

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школадракапроверкаперелом лобной кости
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