Симптомы коронавируса у детей: правда ли, что дети реже болеют ковидом, новое исследование дало точный ответ

Полтора года пандемии коронавируса заставили многих опасаться мест большого скопления людей. На это толкает не только мысль о собственной безопасности, но и возросшая возможность заразить детей. Среди 8,5 миллиона россиян, вошедших в статистику заражения, дети занимают почти десятую часть.
К ноябрю 2021 года доля юных пациентов стала расти. Ежедневно по России приходится госпитализировать до 30 детей с коронавирусом. Неизбежно возникает вопрос – почему ранние штаммы вируса «щадили» юных россиян, а теперь ситуация ухудшилась?
Группа американских учёных, куда вошли эксперты Центров по контролю и профилактике CDC, исследователи из Колумбийского университета, представители здравоохранения штата Юта и вирусологической лаборатории Маршфилда, несколько месяцев изучали восприимчивость детей к коронавирусу. Отчёт недавно появился в «JAMA Pediatrics».
Заразиться или заболеть?Под внимание учёных попали 310 американских семей с детьми в возрасте от 0 до 17 лет. Более 1200 членов семьи каждую неделю сдавали тест ПЦР и заполняли анкету о симптомах. Каждый испытуемый, будь то взрослый или ребёнок, проводил в таком режиме около 17 недель.
Исследователи отрабатывали две гипотезы. Первая гласила, что дети сами по себе менее восприимчивы к коронавирусу, а значит, им труднее заразиться. Вторая говорила, что статистика детской заболеваемости занижена, так как ребята часто переносят коронавирус без симптомов, поэтому их редко тестируют.
После анализа результатов выводы оказались однозначными: дети заражаются коронавирусом наравне со взрослыми, но это реже проявляется через болезненные симптомы.
Равные рискиКак оказалось, не только взрослые и дети имели одинаковые шансы заразиться. Разный возраст юных пациентов практически не играл роли: перед коронавирусом все были равны. Исследователи убедились в этом, сравнивая частоту инфицирования в группах 0-4 года, 5-11 лет и 12-17 лет.
Если в семье кто-то из взрослых подхватил коронавирус, риск заразить ребёнка оказывался на уровне 52%.
Всего половина заражённых детей имели какие-либо проявления коронавируса. Доля взрослых с симптомами при этом составила 88%.
Разумная защитаИсследование проводилось с сентября 2020-го по апрель 2021-го, до появления штамма «Дельта» в США. Сейчас, когда этот штамм стал преобладающим, риски заразиться выросли для всех. Богатство «Дельты» на симптоматику, заставляет детей болеть всё тяжелее. И здесь многое зависит от индивидуальных особенностей организма.
Исследование показывает, что инфекция в организме ребёнка может остаться незамеченной, пока он заражает других, в том числе взрослых. Пока вакцинация детей от коронавируса не стала массовой, им необходимо носить в общественных местах маски, меньше контактировать с другими детьми и главное – оставаться дома при первых признаках заболевания.