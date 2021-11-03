Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусом

В Новосибирском регионе за сутки скончались от коронавируса 12 пациентов, заразиться за 24 часа успели 368 человек. Среди погибших четверо мужчин от 44 до 79 лет и восемь женщин в возрастной категории от 52 до 87 лет. Общее число погибших в регионе от данного вируса достигло 3421 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
А вот по данным Росстата к 1 августа 2021 года было зафиксировано 5697 смертей от коронавируса. А 1256 умерли от иных заболеваний.
Сейчас в отделения реанимации лежат 299 пациентов, из них 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А за сутки подтверждено 368 положительных ПЦР-тестов у жителей. Такой показатель является самым высоким за всю историю пандемии.
Общее число заболевших – 72 014, выписаны были 54 пациента. В инфекционных медучреждениях с подозрением на коронавиурс лежат 3643 человека, из них 57 детей.