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03.11
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В российских школах наложили запрет на массовость до 2024 года

3:14:5311/3/2021
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Кроме того, учебные заведения должны составлять расписание занятий так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

В российских школах запретили проводить массовые мероприятия до 2024 года. Фото: "Курьер.Среда"

Новое постановление, касающееся организации работы в школах, подписала 2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Постановлением предписано, что требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в школах продлены до 1 января 2024 года. 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СoViD-19) продлить до 1 января 2024 года", — сказано в постановлении.

Таким образом, еще два года в образовательных учреждениях для детей и молодежи, в специализированных учреждениях и досуговых центрах для несовершеннолетних запрещено проводить любые массовых мероприятий. В школах за каждым классом необходимо закрепить отдельный кабинет, а расписание занятий и перемен должно составлять так, чтобы минимизировать контакты между учениками. Такие правила действуют и сейчас.

Как сообщал "Курьер.Среда", власти Новосибирской области приняли решение не продлевать осенние каникулы после нерабочих дней - школьники, в том числе и в Бердске выйдут на занятия 8 ноября.

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От редакции

А как же выпускные и последние звонки?

А сами слуги народные, 3 ноября 2021 3:25:51
как ни в чем не бывало - тусят - массово. Плевали они на все нормы!
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Аноним, 3 ноября 2021 3:31:52
В российских школах наложили запрет на массовость до 2024 года
Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2021/11/03/739534-v-rossijskix-shkolax-nalozhili-zapret-na-massovost-do-2024-goda
Почему до 24 года?
А там или шах или осел...
Как говорил Насредин.
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