На курорте в Болгарии погиб россиянин: Его выловили в Черном море

В городе Варна (Болгария) скончался гражданин РФ. Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 56-летнего россиянина в Черном море. Его обнаружили у побережья в районе Варны.
"Иностранный гражданин был обнаружен в Черном море на расстоянии 2 км от берега, спасен с проходящего в районе судна, однако впоследствии скончался на его борту. Личность погибшего установлена - это гражданин России в возрасте 56 лет", - рассказали в прокуратуре Варны 4 ноября.
В ведомстве уточнили, что расследование обстоятельств происшествия и выяснение причин смерти иностранца продолжается.
В генеральном консульстве РФ в Варне также выясняют обстоятельства трагического инцидента, передает ТАСС.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в в отеле Албании обнаружили мертвыми четырех российских туристов. Они скончались в сауне.