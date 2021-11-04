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На курорте в Болгарии погиб россиянин: Его выловили в Черном море

11:30:1111/4/2021
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Прокуратура страны расследует гибель гражданина РФ. В генеральном консульстве РФ также выясняют обстоятельства инцидента.

В Черном море нашли тонувшего туриста, но спасти его не удалось. Фото: Рixabay.com
Черное море

В городе Варна (Болгария) скончался гражданин РФ. Болгарская прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 56-летнего россиянина в Черном море. Его обнаружили у побережья в районе Варны.

"Иностранный гражданин был обнаружен в Черном море на расстоянии 2 км от берега, спасен с проходящего в районе судна, однако впоследствии скончался на его борту. Личность погибшего установлена - это гражданин России в возрасте 56 лет", - рассказали в прокуратуре Варны 4 ноября.

В ведомстве уточнили, что расследование обстоятельств происшествия и выяснение причин смерти иностранца продолжается.

В генеральном консульстве РФ в Варне также выясняют обстоятельства трагического инцидента, передает ТАСС.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в в отеле Албании обнаружили мертвыми четырех российских туристов. Они скончались в сауне.

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