В Новосибирской области уже месяц ищут пропавшую 22-летнюю девушку

В Новосибирской области полицейские и родственники разыскивают пропавшую девушку. По предварительным данным, Анастасия Новоселова ушла из дома 8 октября 2021 года. Ее местонахождение неизвестно до сих пор. Об этом сообщили в ОМВД России по Маслянскому району.
– В отделение полиции родственники пропавшей обратились 25 октября. Местная жительница сообщила, что ее дочь пропала и написала соответствующее заявление, приложив фотографии исчезнувшей, – сообщается на официальном сайте МВД.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и занимаются поисками девушки. Они работают с родственниками, знакомыми и пытаются выявить возможное местонахождение девочки 1999-го года рождения. Также всех, кто располагает какой-то информацией о возможном местонахождении Анастасии, полиция просит сообщить по телефонам (383-47)2-1102, 8-923-731-8303.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что девушка из Новосибирска скончалась в Красноярске после проведения операции. Сообщается, что девушка жаловалась на дискомфорт в груди из-за имплантов, но возвращаться к прежнему врачу на лечение не хотела. погибшей было 47 лет.