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Соловьев потребовал жестко разобраться с приезжими, избившими отца с ребенком в Новой Москве

12:07:5511/5/2021
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По мнению шоумена, по подобным инцидентам уголовные дела следует возбуждать без заявлений пострадавших ввиду общественной значимости и опасности происшествия.

Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник"
«Никаких поблажек»: Соловьев жестко прокомментировал драку с кавказцами в Новой Москве. Фото: Википедия

После того, как прокуратура начала проверку по факту избиения выходцами с Кавказа мужчину, который находился на улице с маленьким ребенком в Новой Москве телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в Telegram нападение. Он отметил, что власть должна действовать «методично и неотвратимо».

По словам шоумена, все подобные нападения должны быть расследованы:

«Никаких поблажек. При этом необходимо оградить жертв нападения от последующих возможностей давления с целью «договориться».

По мнению Соловьева, по подобным инцидентам уголовные дела следует возбуждать без заявлений пострадавших ввиду общественной значимости и опасности происшествия.

«Необходима нулевая толерантность к такого рода преступлениям», - заключил телеведущий.

Как сообщал "Курьер.Среда", в началось с магазина в Новых Ватутинках: один бородатый мужчина гонялся за другим с ножом, покупатели были с детьми и делали замечания. Конфликт переместился на улицу.

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