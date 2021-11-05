Соловьев потребовал жестко разобраться с приезжими, избившими отца с ребенком в Новой Москве

После того, как прокуратура начала проверку по факту избиения выходцами с Кавказа мужчину, который находился на улице с маленьким ребенком в Новой Москве телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в Telegram нападение. Он отметил, что власть должна действовать «методично и неотвратимо».
По словам шоумена, все подобные нападения должны быть расследованы:
«Никаких поблажек. При этом необходимо оградить жертв нападения от последующих возможностей давления с целью «договориться».
По мнению Соловьева, по подобным инцидентам уголовные дела следует возбуждать без заявлений пострадавших ввиду общественной значимости и опасности происшествия.
«Необходима нулевая толерантность к такого рода преступлениям», - заключил телеведущий.
Как сообщал "Курьер.Среда", в началось с магазина в Новых Ватутинках: один бородатый мужчина гонялся за другим с ножом, покупатели были с детьми и делали замечания. Конфликт переместился на улицу.