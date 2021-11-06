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Причины смерти от коронавируса вакцинированных пациентов назвала врач

2:49:1011/6/2021
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У пожилых людей с сопутствующими заболеваниями не возникает иммунного ответа на вакцину и не в организме не появляются спасительные антитела.

Эксперт назвала причины смерти от COVID-19 привитых пациентов. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Когда вакцинация не спасает от тяжелого течения коронавируса и даже от летального исхода, рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. По ее словам, в подавляющем большинстве случаев пациенты с прививкой переносят ковид легко и бессимптомно, поскольку их иммунитет "ловит" вирус на уровне носоглотки.

Но есть случаи тяжелого течения болезни у пожилых пациентов, поставивших прививку. Зафиксированы и смерти, рассказала эксперт в интервью "Российской газете". Бывает, что информация о вакцинации пациента оказывается ложной. Если же вакцину от коронавируса ввели, но она не помогла, то причиной этого служит низкий иммунитет человека, пояснила врач.

По словам Руженцовой, иммунодефицит отмечают как правило у людей в возрасте старше 60 лет. Это происходит на фоне сопутствующих заболеваний, а также связан с текущей терапией, которая в связи с этим прописана пациентам. И тогда не возникает иммунного ответа на вакцину и не в организме не появляются спасительные антитела.

Их убивает собственная микрофлора, которая при ковиде начинает активизироваться. Такие больные рискуют умереть даже при ОРВИ.

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причины смертикоронавируссимптомCOVID-19старше 60Татьяна Руженцова
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