Причины смерти от коронавируса вакцинированных пациентов назвала врач

Когда вакцинация не спасает от тяжелого течения коронавируса и даже от летального исхода, рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. По ее словам, в подавляющем большинстве случаев пациенты с прививкой переносят ковид легко и бессимптомно, поскольку их иммунитет "ловит" вирус на уровне носоглотки.
Но есть случаи тяжелого течения болезни у пожилых пациентов, поставивших прививку. Зафиксированы и смерти, рассказала эксперт в интервью "Российской газете". Бывает, что информация о вакцинации пациента оказывается ложной. Если же вакцину от коронавируса ввели, но она не помогла, то причиной этого служит низкий иммунитет человека, пояснила врач.
По словам Руженцовой, иммунодефицит отмечают как правило у людей в возрасте старше 60 лет. Это происходит на фоне сопутствующих заболеваний, а также связан с текущей терапией, которая в связи с этим прописана пациентам. И тогда не возникает иммунного ответа на вакцину и не в организме не появляются спасительные антитела.
Их убивает собственная микрофлора, которая при ковиде начинает активизироваться. Такие больные рискуют умереть даже при ОРВИ.