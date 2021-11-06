Найденный мертвым в Берлине российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

Найденный мертвым у посольства в Берлине российский дипломат является сыном генерала ФСБ Алексея Жало, утверждает «Коммерсантъ».
По предварительной версии, 35-летний Кирилл Жало выпал с верхнего этажа здания российского посольства. Москва запретили проводить вскрытие в Германии, поэтому тело погибшего отправили в Россию.
Как сообщает РБК, Жало-младший считался агентом ФСБ под прикрытием. С лета 2019 года он работал в качестве второго секретаря дипломатической миссии. Но к 4 ноября его имя удалили из дипсписка МИДа ФРГ.
В российском МИДе отметили, что знают о гибели сотрудника посольства России в Берлине, но пока не комментируют трагическое происшествие, передает РИА Новости.
По данным Spiegel, после обнаружения трупа посольство отказалось дать согласия на вскрытие тела в связи с дипломатическим иммунитетом, который имел погибший. В дипмиссии инцидент считают трагическим происшествием и называют спекуляциями разного рода сообщения в германских СМИ о гибели дипломата.
«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — сделали официальное заявление в посольстве РФ.
Как сообщал "Курьер.Среда", информация о гибели дипломата появилась 5 ноября.