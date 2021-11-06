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Найденный мертвым в Берлине российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

3:48:3011/6/2021
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Посольство отказалось дать согласия на вскрытие тела в связи с дипломатическим иммунитетом, его отправили в Россию. Погибшего Кирилла Жало СМИ назвали агентом под прикрытием. А в дипмиссии считают спекуляциями подобные измышления.

Найденный мертвым в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ. Фото: Википедия

Найденный мертвым у посольства в Берлине российский дипломат является сыном генерала ФСБ Алексея Жало, утверждает «Коммерсантъ».

По предварительной версии, 35-летний Кирилл Жало выпал с верхнего этажа здания российского посольства. Москва запретили проводить вскрытие в Германии, поэтому тело погибшего отправили в Россию.

Как сообщает РБК, Жало-младший считался агентом ФСБ под прикрытием. С лета 2019 года он работал в качестве второго секретаря дипломатической миссии. Но к 4 ноября его имя удалили из дипсписка МИДа ФРГ.

В российском МИДе отметили, что знают о гибели сотрудника посольства России в Берлине, но пока не комментируют трагическое происшествие, передает РИА Новости.

По данным Spiegel, после обнаружения трупа посольство отказалось дать согласия на вскрытие тела в связи с дипломатическим иммунитетом, который имел погибший. В дипмиссии инцидент считают трагическим происшествием и называют спекуляциями разного рода сообщения в германских СМИ о гибели дипломата.

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой. Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — сделали официальное заявление в посольстве РФ.

Как сообщал "Курьер.Среда", информация о гибели дипломата появилась 5 ноября.

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