Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи

После сделанной прививки от коронавируса риск заболеть значительно снижается, однако исключать вероятность заражения не стоит, сообщает Датское радио (DR).
Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн провели исследование и выяснили, что протекание заболевания у привитых происходит с несколько другими симптомами, чем у тех, кто прививку не делал. Однако были случаи, когда в больницу попадали и вакцинированные граждане, в основном это происходило с пожилыми людьми, причем ситуация была не критичной.
Заражение вакцинированных пациентов называется «прорывной инфекцией» и оно сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Такие данные удалось собрать благодаря приложению для отслеживания симптомов ковида. Его разработали специалисты из ZOE COVID Symptom Study, которые и предоставили данные. Они подтвердили, что реже всего у заболевших привитых пациентов встречаются жар и потеря обоняния. При этом влияние на течение болезни оказывают возраст пациента, сам препарат для вакцинации, и заболевания, диагностируемые у данного пациента на момент заражения.
- Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение, — подчеркнул иммунолог.
Как пояснил специалист, за симптомами необходимо следить, чтобы не заразить окружающих.