Трассу Р-256 под Бердском сковало в адской пробке: На вшивой горке микроавтобус Peugeot жестко протаранил Toyota

За новым поселком Бердска ранним утром, 8 ноября, произошла авария. Как сообщили очевидцы события «Курьер.Среда», микроавтобус Peugeot протаранил легковушку Toyota. Из-за этого очень сильно затруднено движение в сторону Академгородка и Новосибирска. на самом выезде из Бердска автомобилисты встали в пробку на ул. Первомайской.
- ДТП случилось перед Академгородком на «вшивой горке» недалеко от старого поста ГИБДД,- рассказал редакции очевидец.
Стоит отметить, что экипажа ДПС и аварийного комиссара на месте случившегося не наблюдалось, ровно как и не были замечены пострадавшие.
Напомним, что в эту субботу, 6 ноября, произошло ДТП на одном из центральных перекрестков Бердска. Как стало известно, Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid. По словам старшего госинспектора управления ГИБДД по Новосибирской области Ольги Гейнисман, один из водителей нарушил правила дорожного движения - выбрал скоростной режим, не соответствующий дорожным условиям. Пострадавших на месте аварии не было. Подчеркнем, что в указанном месте находится оживленный перекресток с главной улицей города - Ленина и нерегулируемый пешеходный переход.
Отметим, что в начале ноября в Бердске зарегистрировано около четырех ДТП. Многие связывают это с выпавшим снегом и неустойчивой ситуацией на дорогах.