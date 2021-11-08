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В Бердске родители учеников объяснили отказ детей от питания в школьных столовых: Еду подают холодной, а в компоте плавают волосы

4:06:5111/8/2021,Алина Бурова
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Глава города Евгений Шестернин ранее проводил заседание с руководителями учебных заведений. Директора школ сослались на недобросовестных поставщиков продуктов и дефицит поваров.

Питание не только позволяет компенсировать энергозатраты детского организма, но и содействует его росту и развитию. Фото: Pixabay

Мамы учеников в Бердске рассказали, почему на самом деле их дети предпочитают не питаться в школьных столовых.

Напомним, как сообщалось ранее на одном из совещаний, глава Бердска Евгений Шестернин обсудил с руководителями школ многие проблемы. Одним из вопросов стало недоедание школьниками блюд в столовых.

Как рассказали директора школ, проблема в приготовлении обедов имеется из-за поставки некачественных продуктов. От таких партий приходится отказываться и оперативно изменять меню. Мэр пообещал поговорить с поставщиками и пригласить их на совещание с представителями прокуратуры, поскольку привозить некачественные продукты питания в школу считается недопустимым.

Вторая проблема, на которую указала директор лицея №6 Зоя Родина — дефицит поваров. Люди не идут работать в школьные столовые из-за низкой зарплаты.

Также прозвучало, что основной причиной из-за которой школьники не съедают обед - наличие так называемого "свободного меню" в которое входит выпечка и сладости. Данное основание смогли выявить и некоторые родители, отследив траты ребенка по карте.

Другие родители отказ ребенка посещать столовую и принимать пищу обусловили тем, что есть "школьную еду" невозможно. Мнения представители своих чад высказали в социальных сетях и на сайте «Курьер.Среда».

- Скажу так. В 8 школе ребенок отказался питаться из-за того, что увидел тараканов в столовой,- заявила Ольга П.

- Я - мама ребенка, обучающегося в школе №1. Мой сын тоже не ест в столовой. Потому что холодное всё, смешивают несмешиваемые продукты. Всё некрасиво в тарелке лежит,- отметила Екатерина И.

- Не даю денег на выпечку, да и сложно ребенку лишний раз на перемене сбегать в столовую. Времени не хватает. Еда в столовой нормальная, но вечно все холодное. А есть холодное - противно,- подчеркнула Ирина М.

- Да ладно, если бы холодное. Мне как-то дочь в течение 2 недель высылала фото со школьного обеда. За 10 учебных дней ей дважды попадались волосы - в картошке и в компоте. Один раз попался отваренный картофель с гнилью на полкартофелины внутри. Вот и весь разговор. Сейчас нам сказали, что сменили поваров на школьном собрании, да дочь уже не соглашается и у меня желания нет. Дочь говорит, что лица работников в столовой не изменились,- изрекла одна из бердчанок в инстаграме.

- Мои дети ходят в разные школы. В столовой школы №5 ребенок ест "на ура", в 6 лицее - не ест. И дело не во вкусняшках, ведь их пока не может технически купить первоклассник. Дело в поварах и заведующей столовой. Вот и всё. В пятой школе питание поставлено. Нужно любить и знать свою работу! Очень надеюсь, что в 6 лицее тоже все наладится. Примите персонал. Я готова оплачивать завтрак, лишь бы ребенок его съедал,- высказались анонимно.

Стоит отметить, что к школьному меню предъявляются особые требования с учетом особенностей детского организма. При организации меню школьной столовой СанПин предусмотрено, что дети, которые учатся в первую смену, должны питаться дважды. При посещении продленки ребенку необходим полдник. В школах-интернатах питание организуется 5 раз в день.

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