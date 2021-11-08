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В Бердске из-за роста числа рвущихся на вакцинацию от коронавируса открыли дополнительный прививочный кабинет в ЦГБ

12:54:0811/8/2021
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Там ставят прививки тем, кто заранее записался на удобное для себя время. В кабинете №11 поликлиники №1 по-прежнему вводят вакцину в порядке живой очереди.

В поликлинике Бердска работают сразу два прививочных кабинета. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Бердской ЦГБ открыли дополнительный кабинет вакцинации, сообщили в горбольнице 8 ноября. Это связано с ростом числа заболеваний крорнавирусом в Бердске.

Как показывает статистика, число заразившихся COVID-19 по-прежнему растет. Так, за сутки на 8 ноября в городе вновь выявили 15 новых случаев. Стоит отметить, что такой суточный прирост держится в Бердске 5 дней подряд.

Вместе с тем, как отмечают медики, увеличивается количество желающих поставить прививку от коронавируса. В ЦГБ утверждают, что среди пациентов в тяжелом состоянии в ковидном и реанимационном отделениях бердской больницы нет привитых.

-В связи с этим для удобства бердчан во взрослой поликлинике №1 по адресу: ул. Островского, 53 открыт дополнительный кабинет вакцинации. Теперь те, кто записался на прививку в удобное для себя время, по телефону 5-57-30, через единую регистратуру 124 или портал Госуслуги, должны обращаться в кабинет №406, - рассказали в ЦГБ.

Вместе с тем, в кабинете №11 граждане могут пройти вакцинацию без записи - в порядке живой очереди. Обращаться в регистратуру для этого не нужно - необходимо просто пройти к прививочному кабинету. С собой требуется иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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поликлиникапрививкакоронавирусчисло заразившихсяВакцинация.Бердская ЦГБ
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