В Бердске из-за роста числа рвущихся на вакцинацию от коронавируса открыли дополнительный прививочный кабинет в ЦГБ

В Бердской ЦГБ открыли дополнительный кабинет вакцинации, сообщили в горбольнице 8 ноября. Это связано с ростом числа заболеваний крорнавирусом в Бердске.
Как показывает статистика, число заразившихся COVID-19 по-прежнему растет. Так, за сутки на 8 ноября в городе вновь выявили 15 новых случаев. Стоит отметить, что такой суточный прирост держится в Бердске 5 дней подряд.
Вместе с тем, как отмечают медики, увеличивается количество желающих поставить прививку от коронавируса. В ЦГБ утверждают, что среди пациентов в тяжелом состоянии в ковидном и реанимационном отделениях бердской больницы нет привитых.
-В связи с этим для удобства бердчан во взрослой поликлинике №1 по адресу: ул. Островского, 53 открыт дополнительный кабинет вакцинации. Теперь те, кто записался на прививку в удобное для себя время, по телефону 5-57-30, через единую регистратуру 124 или портал Госуслуги, должны обращаться в кабинет №406, - рассказали в ЦГБ.
Вместе с тем, в кабинете №11 граждане могут пройти вакцинацию без записи - в порядке живой очереди. Обращаться в регистратуру для этого не нужно - необходимо просто пройти к прививочному кабинету. С собой требуется иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.