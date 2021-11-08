В Новосибирске 17-летний ранил ножом сверстника у метро из-за девушки: СК возбудил уголовное дело

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростка. Об этом вечером 8 ноября сообщили в региональном управлении СКР.
Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено следственным отделом по Ленинскому району по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия).
Следствие установило, что в понедельник днем у дома №6 по ул. Покрышкина между двумя незнакомыми подростками произошел конфликт.
-В ходе ссоры фигурант по делу в связи с возникшими личными неприязненными отношениями умышленно нанес 17-летнему потерпевшему не менее одного удара колото-резанным предметом в область туловища. После инцидента подростка доставили в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали, - рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств кровавого инцидента.
Как сообщал "Курьер.Среда", разборки с применением ножа произошли у входа на станцию метро "Площадь Маркса". Предположительно, пострадавший заступился за свою девушку, на которую напал агрессивный незнакомец. По информации из скорой помощи, раненый получил удары ножом в шею и поясницу.