Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске 17-летний ранил ножом сверстника у метро из-за девушки: СК возбудил уголовное дело

3:09:1311/8/2021
0

Конфликт произошел между двумя незнакомыми подростками. Силовики выясняют обстоятельства кровавого инцидента.

Новосибирский СК возбудил дело о нападении с ножом на подростка. Фото: СКР

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростка. Об этом вечером 8 ноября сообщили в региональном управлении СКР.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено следственным отделом по Ленинскому району по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия).

Следствие установило, что в понедельник днем у дома №6 по ул. Покрышкина между двумя незнакомыми подростками произошел конфликт.

-В ходе ссоры фигурант по делу в связи с возникшими личными неприязненными отношениями умышленно нанес 17-летнему потерпевшему не менее одного удара колото-резанным предметом в область туловища. После инцидента подростка доставили в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали, - рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств кровавого инцидента.

Как сообщал "Курьер.Среда", разборки с применением ножа произошли у входа на станцию метро "Площадь Маркса". Предположительно, пострадавший заступился за свою девушку, на которую напал агрессивный незнакомец. По информации из скорой помощи, раненый получил удары ножом в шею и поясницу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
подросткинезнакомецфигурантранилконфликтудары ножом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что за повод ломать себе судьбу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели
3:00:40 11/8/2021
Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели
Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина
2:52:15 11/8/2021
Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина
В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году
2:49:07 11/8/2021
В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году
Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»
2:27:19 11/8/2021
Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»
На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова
2:16:25 11/8/2021
На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова
В Таганроге коллега вылил таллий в 19-литровые бутылки с водой. Отравились 8 сотрудников авиационного комплекса
2:05:01 11/8/2021
В Таганроге коллега вылил таллий в 19-литровые бутылки с водой. Отравились 8 сотрудников авиационного комплекса
Как снять порчу с ребенка: самые действенные способы в домашних условиях. Признаки сглаза малыша
2:00:33 11/8/2021
Как снять порчу с ребенка: самые действенные способы в домашних условиях. Признаки сглаза малыша
В Новосибирске заступившегося за девушку подростка ранили ножом в шею и поясницу у входа в метро
1:58:22 11/8/2021
В Новосибирске заступившегося за девушку подростка ранили ножом в шею и поясницу у входа в метро
Президент Украины Владимир Зеленский испугал свой народ седыми прядями волос
1:32:17 11/8/2021
Президент Украины Владимир Зеленский испугал свой народ седыми прядями волос
В Новосибирской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября
1:12:23 11/8/2021
В Новосибирской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября