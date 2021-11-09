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В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа

4:34:1011/9/2021
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Рука была отрублена порядка двух месяцев назад.

Мужчина прятал в ванной останки своей жертвы? Следственный комитет

В России мужчина обнаружил отрубленную женскую руку под ванной своего соседа. Все случился в одной из квартир в городе Набережные Челны. Руку обнаружил один из жителей дома 18-го комплекса поселка ЗЯБ. Под ванную своего соседа он полез за чистящим средством, но нашел обрубленную левую женскую руку, которая к моменту обнаружения уже была засохшей. Мужчина сообщил в полицию.

Специалисты провели предварительную экспертизу, которая показала, что рука была отрублена порядка двух месяцев назад. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установку всех обстоятельств случившегося. После сбора всех данных будет возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Бердске экс-сотрудник полиции предстанет перед судом. Мужчина сначала отпустил задержанного, который угрожал своей жене убийством, а затем не отреагировал на звонки о криках из квартиры того же молодого человека. В итоге произошло убийство женщины.

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убийстворукауголовное делоПолиция.
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