В Бердске заподозрили химическую атаку: Странные облака напугали горожан

Необычные облака увидели в небе жители Бердска утром 9 ноября. Приславшая «Курьер.Среда» фото странного природного явления Юлия заподозрила, что в городе произошла «очередная химическая атака».
- Опять что-то распыляли над Бердском, - подписала снимки бердчанка, сравнив происходящее с химтрейлером.
Она полагает, что самолет распыляет некие химические вещества, возможно, обеззараживают город от коронавирусной инфекции. Подобная информация появлялась в бердском сообществе уже неоднократно. Так, в марте распространили фейк о распылении лекарства с вертолетов.
В августе 2021 года бердчане поделились снимками необычных облаков и тоже поспешили сделать выводы об опрыскивании города с раннего утра.
Причем августовские подозрения закрались у жителей Микрорайона (между ул. Лунной и ТЦ), где и в ноябре обнаружили смутившее бердчан природное явление.
- Мы давно заметили это. Я знаю, что даже к Травникову обращались. Но их к губернатору не пустили. Одни говорят, что это ерунда, другие беспокоятся, особенно когда замечали самолет, - прокомментировала Юлия.
Между тем, в коридорах бердской власти ничего не слышали о распылении с воздуха каких-либо химических веществ.
- До меня такие сведения не доводили. Ни разу не слышала, чтобы какие-либо службы что-то распыляли над городом, - заявила начальник управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Бердска Светлана Шерстобитова.
Она вспомнила, что в ноябрьские нерабочие дни в Новосибирске наблюдалось сильное задымление, была плохая видимость. А в Бердске в это время стояла прекрасная погода.
- Я вообще не знаю о таком методе (борьбы с коронавирсом — прим. ред.) — распылять с самолета. Никакого уведомления не было. Но я поговорю со специалистами, - рассказал «Курьер.Среда» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, уточнив, что он жилищник, а не психиатр.
Поскольку распыление антиковидного препарата над Бердском официально не подтверждается, тогда можно предположить, что горожане заметили редкие по своей форме облака. Скорее всего, они относятся к классу кучевых облаков. Так называемые выступающие облака создают впечатление, что небо сейчас обрушится.