В Санкт-Петербурге телефонный мошенник насмерть сбил сотрудника СОБРа во время задержания. Все случилось в Пушкинском районе города ранним утром 9 ноября. Бойцы отряда помогали коллегам из петербургского Главка МВД задержать злоумышленника, который занимался телефонным мошенничеством.
При задержании один из подозреваемых сбил, а затем переехал сотрудника СОБРа на легковом автомобиле. После чего он попытался скрыться, но через некоторое время его догнали и задержали. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Москве в одной из квартир были найдены тела двух человек. Молодой человек 1998 года рождения и девушка 2001 года рождения лежали в кровати без признаков жизни. Сообщается, что парень работал аспирантом в МГУ. А предварительная причина смерти – суицид.