Необычайные открытки со Всемирным днем науки 10 ноября для самых умных ученых России

Наука в жизни так важна,
Ведь станет без нее прогресс!
У всех пусть вызовет она
Огромный в жизни интерес!
Желаю, чтобы развивались
Всегда все отрасли наук,
Чтоб ежедневно создавались
У нас новации вокруг!
Желаю сделать вклад бесценный
В науки непрерывных рост,
Пусть будет он первостепенным,
Пусть на него найдется спрос.
Ты заслужил на день науки
Услышать множество похвал,
Пускай не будет в жизни скуки,
Но лишь идей прекрасных шквал!
Сегодня дата важная —
Большой науки день.
Ученые отважные,
Работать вам не лень!
Научные открытия Нам облегчают быт, Так пусть эти события Имеют место быть!