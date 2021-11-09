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Необычайные открытки со Всемирным днем науки 10 ноября для самых умных ученых России

2:15:5611/9/2021
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10 ноября мир отмечает Всемирный день науки – важную дату в календаре каждой страны, призванную напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни каждого.

Всемирный день науки

Наука в жизни так важна,
Ведь станет без нее прогресс!
У всех пусть вызовет она
Огромный в жизни интерес!

Желаю, чтобы развивались
Всегда все отрасли наук,
Чтоб ежедневно создавались
У нас новации вокруг!

Всемирный день науки

Желаю сделать вклад бесценный
В науки непрерывных рост,
Пусть будет он первостепенным,
Пусть на него найдется спрос.

Ты заслужил на день науки
Услышать множество похвал,
Пускай не будет в жизни скуки,
Но лишь идей прекрасных шквал!

Всемирный день науки

Сегодня дата важная —
Большой науки день.
Ученые отважные,
Работать вам не лень!

Научные открытия Нам облегчают быт, Так пусть эти события Имеют место быть!

Стихи: Поздравок
Картинки: Pixabay

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