Моргенштерна и Элджея уличили в пропаганде наркотиков

Известных рэперов Моргенштерна и Элджея проверят на наличие пропаганды наркотиков в их песнях.
Протокол об административном правонарушении уже поступил в Зюзинский суд Москвы. ООО «Раймс мьюзик» подозревается в нарушении российского законодательства после того, как лейбл выпустил клипы Hello Kitty Элджея и «Виски на завтрак» Моргенштерна.
Теперь в суде пройдет процесс, если в нем будет доказана вина артистов, то лейблу придется заплатить крупный штраф. Размер санкций за пропаганду наркотиков варьируется от 1 до 1,5 миллионов рублей, Также в качестве наказания может быть приостановлена деятельность организации на срок до трех месяцев, пишет Mash.
Ранее суд признал пропагандой наркотиков интервью Моргенштерна для Юрия Дудя. Известный блогер заплатил штраф в сто тысяч рублей.