Экс-депутата заподозрили в педофилии: Девочки 10-13 лет ходили к нему на кружок, где он их развращал

В Якутске суд будет рассматривать дело бывшего педагога, занимавшимся дополнительным образовании. Его подозревают в развратных действиях с детьми. Об этом стало известно из сообщения СКУ СКР по региону.
Следствие не указывает имени обвиняемого, но, как рассказал РИА Новости источник в парламенте Якутии, речь о бывшем депутате Ил Тумэн (парламент республики) Максиме Местникове. До этого мужчину уже увольняли из другой школы за "недопустимое поведение", но Верховный суд республики тогда принимал решение восстановить его на работе.
Как сообщила Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя республиканского главка СК РФ, расследование дела по статьям за развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет завершено. Жертвами мужчины стали восемь школьниц от 10 до 13 лет, которые посещали школьный кружок под руководством бывшего депутата. Всего на кружки к нему ходили не менее 150 детей.
- Несмотря на непризнание обвиняемым вины, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснила Дворецкая.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит длительный срок заключения.