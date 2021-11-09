В Москве без вести пропал сын бизнесмена, открывшего первый в СССР McDonald's

В Москве в полицию поступило заявление о пропаже человека. Примечательно, что он ушел из домам более месяца назад. Последний раз выходил на связь с родственниками еще 30 сентября. Речь идет о Тимуре Хасбулатове, сыне бизнесмена Хамзата Хасбулатова, который в 1990 году открыл первый в Советском Союзе McDonald's.
- Накануне вечером в полицию с заявлением обратилась мать 39-летнего Хасбулатова Тимура Хамзатовича. Женщина сообщила, что ее сын поругался с женой, которая проживает совместно с ним и ребенком на Комсомольском проспекте, после чего ушел и не вернулся, - рассказал источник из правоохранительных органов для ТАСС.
Оказывается, ранее Тимур Хасбулатов уже объявлялся в розыск по Москве, тогда его нашли сотрудники полиции живым и здоровым.
Первый в СССР McDonald's был открыт Хамзатом Хасбулатовым на территории Пушкинской площади. Бизнесмен вплоть до 2018 года оставался во главе McDonald's в России, а пост председателя правления благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" он занимал до марта 2021 года.