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В Москве без вести пропал сын бизнесмена, открывшего первый в СССР McDonald's

1:03:1711/9/2021
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Ранее Тимур Хасбулатов уже уходил из дома после конфликта, но его удалось разыскать сотрудникам полиции.

В Москве ищут пропавшего сына бизнесмена. Фото: Flickr

В Москве в полицию поступило заявление о пропаже человека. Примечательно, что он ушел из домам более месяца назад. Последний раз выходил на связь с родственниками еще 30 сентября. Речь идет о Тимуре Хасбулатове, сыне бизнесмена Хамзата Хасбулатова, который в 1990 году открыл первый в Советском Союзе McDonald's.

- Накануне вечером в полицию с заявлением обратилась мать 39-летнего Хасбулатова Тимура Хамзатовича. Женщина сообщила, что ее сын поругался с женой, которая проживает совместно с ним и ребенком на Комсомольском проспекте, после чего ушел и не вернулся, - рассказал источник из правоохранительных органов для ТАСС.

Оказывается, ранее Тимур Хасбулатов уже объявлялся в розыск по Москве, тогда его нашли сотрудники полиции живым и здоровым.

Первый в СССР McDonald's был открыт Хамзатом Хасбулатовым на территории Пушкинской площади. Бизнесмен вплоть до 2018 года оставался во главе McDonald's в России, а пост председателя правления благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" он занимал до марта 2021 года.

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