Готовивших массовые расстрелы в Керчи двух подростков приговорили к 11 годам лишения свободы каждого

Двум подросткам из Керчи, обвиняемым в подготовке массовых убийств, назначено наказание в виде лишения свободы. Оба подсудимых 17 и 18 лет являлись последователями Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в колледже осенью 2018 года. Теперь осужденные приговорены к лишению свободы сроком по 11 лет, из которых по семь лет они проведут в воспитательной колонии, а потом по 4 года — в колонии общего режима
Молодые люди были сторонниками экстремистской идеологии Рослякова. У них был разработан план вооруженных нападений при помощи самодельных взрывных устройств (СВУ). Несовершеннолетние нашли в интернете инструкции - как изготавливать бомбы, также у них в распоряжении были схемы зданий.
В соцсетях парни вели группы смерти, где призывали подростков совершать преступления. В ходе обысков у них дома силовики изъяли СВУ с поражающими элементами и компоненты для изготовления бомб. Оказалось, что обвиняемые испытывали взрывчатку на домашних животных.
Как ранее сообщал«Курьер.Среда», в октябре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа устроил массовое убийство — он взорвал бомбу и начал стрелять в студентов и преподавателей. Тогда погиб 21 человек, несколько десятков были ранены. После бойни стрелок покончил с собой, сообщили в "Интерфаксе".
В 2021 году в России произошло несколько вооруженных нападений, в которых погибли дети и взрослые. Оказалось, что нападавшие говорили о том, что ненавидят окружающих, и заранее приобрели оружие на законных основаниях.