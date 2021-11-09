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09.11
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В России меняют правила русского языка: Существующие Минпросвещения посчитал устаревшими

2:21:1211/9/2021
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До сих пор русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», которые утвердили еще в 1956 году.

Минпровсещения решило изменить правила русского языка. Фото: Рixabay.com

Минпросвещения РФ вышло с инициативой о корректировки существующих ныне правил русского языка. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как считают авторы предложения, следует актуализировать орфографию.

«Новый свод... сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем», — пояснили авторы свою инициативу.

До сих пор русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», которые утвердили еще в 1956 году. И пробел, который произошел более чем 60 лет, необходимо устранить, скорректировав существовавшие слишком долго нормы.

«Обнаружился ряд пропусков и неточностей, которые требуют уточнения и обновления. Кроме того, в русском языке появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано», – говорится в пояснительной записке к проекту.

В своде, например, приводятся правила употребления гласных и согласных, написания заимствованных слов, употребления прописных и строчных букв, правописания частей речи, слитное и раздельное написание «не», правила переноса и другие нормы.

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буквыправила русского языканаписаниеновые словаМинпросвещения
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