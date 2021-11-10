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Прогноз астролога Александра Зараева на 2022 год: что ждет Россию и другие страны в третий год пандемии

7:00:2011/10/2021,София Мальцева
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Этот год хорош для составления планов на ближайшие двадцать лет.

Год Черного Водяного тигра 2022 обещает стать годом преобразований. Фото: Pixabay.com

Известный российский астролог Александр Зараев предсказал для каждого знака зодиака серьезные перемены в 2022 году.

Этот год станет годом, когда почти все знаки зодиака получат плоды своих усилий и работы в предыдущие годы. Если они проявят серьезную решительность, то смогут создать прочную финансовую базу, а планеты помогут им воспользоваться их возможностями. Это может быть напряженный год, который требует внимания знаков и отнимает у них время, но все это того стоит.

Водяные знаки в этом году смогут осуществить свои мечты и желания. Также будут много путешествовать. Они, скорее всего, получат деловое предложение, которое может расширить их профессиональные возможности.

Поощряется творческая деятельность, и другие люди будут впечатлены их талантами и навыками. Они должны использовать эти таланты для получения личной выгоды и даже некоторой материальной выгоды.

Гороскоп для каждого на 2022:

Год Черного Водяного тигра 2022 обещает стать годом преобразований. Этот год хорош для составления планов на ближайшие двадцать лет. Профессионалы, стремящиеся улучшить свои перспективы за счет смены работы или самостоятельной занятости, могут сделать это в первой половине года. Другие поддержат ваши оперативные действия.

Расходы резко возрастут, и сэкономить деньги может оказаться непросто. Деловые люди должны остерегаться своих сотрудников, которые могут нанести ущерб предприятию. Отношения с вашим супругом будут неустойчивыми, и вы должны контролировать свой гнев и избегать ссор. Одинокие люди смогут вступать в отношения, но должны быть осторожны в своих обязательствах. Со здоровьем не возникнет никаких проблем. Если вы хотите наслаждаться годом, будьте скромны и дипломатичны. Не ввязывайтесь в ненужные ссоры по пустякам.

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