Полнолуние в Тельце: что обязательно сделать каждому 19 ноября 2021 года в день начала кармического коридора затмений

19 ноября жители России смогут наблюдать Полнолуние в Тельце. Оно будет происходить на оси с созвездием Скорпиона в 12 часов дня по московскому времени. Такое явление случится впервые с 2014 года и, по словам астрологов, будет являться самым мощным, так как откроет целый коридор затмений. В этот период отмечается повышение тревожности и нервозности, резко возрастает риск появления конфликтных ситуаций и проявления агрессии к окружающим. Также очень вероятно возрастание лени и понижение реакции, заторможенность. В такие периоды также часто можно встретить и проблемы во взаимоотношениях, например, возникновение недопониманий, обид, поэтому 19 ноября очень важно себя сдерживать и контролировать.
Что обязательно нужно сделать в этот день?
• Период столь редкого Полнолуния очень благоприятен для решения финансовых вопросов, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют вернуть долги всем, у кого вы занимали деньги или заранее оплатить кредитные и коммунальные счета.
• Обязательно сделайте в доме уборку и избавьтесь от ненужного хлама и визуального шума. Это освободит пространство вокруг вас, поможет разгрузить мысли и впустить в дом новые хорошие события.
• Не перегружайте себя физически и морально. Уделите какое-то время уходу за собой, занятиям легким спортом или изучению чего-то нового посредством просмотра видео или чтения книг.
• Не отправляйтесь в дальние поездки в этот день, а также старайтесь как можно меньше находиться в общественном транспорте и в местах с большим количеством людей. Это поможет вам минимизировать стресс и риск вступить в конфликт со случайными прохожими.
• Избегайте различных пищевых экспериментов, в том числе диет, голодовок и других видов ограничения питания. В такой напряженной ситуации организму необходимо большое количество энергии и витамины. Обязательно включите в свой рацион свежие овощи и фрукты, а также старайтесь соблюдать питьевой режим, чтобы избежать плохого самочувствия.