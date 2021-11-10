Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать обязательно нужно. Приметы и традиции

21 ноября ежегодно всеми православными верующими отмечается важный праздник — «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных». В этот день особенно почитают Архангела Михаила, который являлся Архистратигом, то есть предводителем всех Ангелов и Архангелов. По поверьям, именно Михаил собрал войско из сил бесплотных и верных после восстания ангелов против Господа Бога и повел их в бой.
Однако славился Архангел не только этим поступком. Самым известным его чудом считается избавление девочки от немоты. Во Фригии жил мужчина, дочка которого с рождения была нема. Архангел Михаил явился к отцу во сне и указал место, откуда ребенок должен испить воды, чтобы излечиться. Поверив его словам, мужчина отвел ребенка к назначенному месту, напоил девочку водой и она чудесным образом заговорила. Это события заставило мужчину уверовать и принять христианство. В благодарность Архангелу он возвел храм, где вследствие служил многие годы.
Что категорически нельзя и обязательно нужно делать в этот день?
• Категорически запрещено в этот светлый праздник работать. Все запланированные дела желательно выполнить накануне или вовсе перенести на другой срок, поскольку труд в данный праздник приравнивается к греху.
• Не стоит мыть голову в этот день, иначе, по поверьям, можно смыть с головы все благоразумные мысли и даже лишиться рассудка.
• Не проводите день в одиночестве. Желательно пригласить много гостей, друзей и близких, провести время в хорошей компании за вкусным обедом или ужином. Если вы будете одни, то рискуете навлечь на себя одиночество, которое будет преследовать вас весь год. О помощи друзей и других людей также можно забыть.
• Лучше всего в этот день сходить в баню, чтобы смыть с себя весь негатив и грехи, но волосы, как было сказано ранее, трогать нельзя.
• Этот день является прекрасным для проведения свадеб и венчаний, поскольку Архангел Михаил сам благословляет союз на долгие года счастливой совместной жизни.
• Желательно в этот праздник посетить церковь и обратиться с молитвой к Архангелу. Попросите его об исцелении и поддержании здоровья близких вам людей, об избавлении от недругов и негатива.